A Skeggia – La memoria del passato riecheggia nel presente per costruire il futuro

Una storia imponente e un nome che rievoca memorie custodite nei meandri dei cuori forti, di quelli esperti, maturi. E che A Skeggia rimanesse un qualcosa di vivo e decisamente al centro del tessuto cittadino ce n’era bisogno. Il desiderio dei tanti è divenuto realtà. Nel tardo pomeriggio di ieri (17 settembre) Skeggia ha riaperto i battenti e lo ha fatto in grande stile. Adiacente al giardino Giacomo Bulgarelli, a cinque minuti dallo stadio Dall’Ara, di fronte a una delle entrate del cimitero monumentale, posizionato all’altezza del numero civico 35 di via della Certosa: questa è la nuova sede dei Forever Ultras.

La presentazione del locale e di chi lo ha preso in mano

L’atmosfera è di quelle inebrianti, di una prima volta che non è la prima, di una celebrità che aleggia sopra i pensieri dei partecipanti. Nella testa e nell’animo riecheggia l’eredità di un passato elegante, decisivo, storico. Prima dell’inizio, il sindaco Matteo Lepore visita la ristrutturazione del locale dell’ex vivaio, tastando con mano le migliorie dovute ad un anno (circa) di sacrifici e lavori da parte dei Forever. Dedizione che ha permesso l’apertura, ma la visione è di chi non vuole fermarsi qui. Ci sono altri interventi che i ragazzi e le ragazze del gruppo vorrebbero affrontare.

La nuova sede di Skeggia è una perla che affiora vicino ad un tessuto verde che porta il nome di uno (o forse dovrei dire del) dei giocatori più rappresentativi del Bologna: Giacomo Bulgarelli. Il giardino a lui intitolato, funge da raccordo tra l’acqua del canale del Reno limitrofo e il nuovo parco pubblico che nascerà. Parola di Lorenzo Cipriani, presidente del Quartiere Porto-Saragozza, che nella serata di presentazione della nuova sede è intervenuto così: «È stato fatto un lavoro enorme per recuperare questo posto: abbiamo fatto un patto di collaborazione con Skeggia. Questo non è un percorso temporaneo, vogliamo che i tifosi siano qui per restare. Inoltre, il nuovo parco pubblico che a breve verrà realizzato sarà adiacente a Skeggia. La proposta culturale del gruppo è di livello e abbiamo voluto fortemente questa sinergia.»

Alcuni dei protagonisti della ristrutturazione prendono la parola. Spiegano brevemente il senso di quest’operazione. Viene sistematicamente ripetuta la parola ‘insieme’: è qui che riaffiora il passato, indicante la via maestra. Più precisamente: una pretesa passata di un’azione futura. «Avevamo un altro locale e avevamo costruito una bella comunità. Sono stati tempi bui, ma siamo tornati, e tutti insieme speriamo e pensiamo ad una nuova vita collettiva. L’obiettivo è costruire qualcosa che rimanga: non solo in questa sede, ma anche allo stadio. Questa è casa nostra e va custodita come un gioiello. Noi siamo i Forever Ultras e tifiamo il Bologna.» Un ragazzo più giovane fa da eco: «Sono uno dei ragazzi della ‘nuova guardia’. Io e altri che non eravamo presenti quando esisteva la vecchia sede, non avevamo capito cosa volesse dire creare qualcosa dal nulla. Inizia questo progetto e speriamo ne possano beneficiare tutti.»

Nell’ultimo intervento le indicazioni concrete da intraprendere per la nuova sede: «Skeggia, come raccontato nel documentario ‘Di padre in figlio’, significa consentire al gruppo di aprirsi pubblicamente e giocare un ruolo da protagonista nel territorio. Skeggia è un punto di riferimento per tutta la tifoseria e la comunità bolognese. Stiamo pensando ad un calendario che possa comprendere le varie anime del gruppo: attività del tifo, aggregazione, dibattito, beneficenza e divertimento. Riflettere e porci delle domande sul nostro ruolo e sulla città che viviamo quotidianamente. Vogliamo riprendere la missione di Skeggia. Abbiamo la passione e la voglia per rispondere a tante esigenze.»

Skeggia: rapsodia di un mito

Quei gradoni che anno dopo anno diventano gradini, e poi scale amiche, luoghi di ritrovo, di amicizie, dissapori, sentimenti. La voce che sale e scende di grado, tra i fumogeni colorati e i vessilli appuntati, bandiere che portano nel cielo il nome di chi si rappresenta e con chi ci si immedesima. Il boato, la tensione, le coreografie. La vittoria, che rimane lì ad un passo, a centimetri, ma che non è l’elemento fondamentale dell’appartenenza, e neanche un pretesto, ma qualcosa che fa gioire. La costruzione significativa è quella sociale, fuori e dentro lo stadio. È quel gruppo che ti ha accompagnato e in alcuni casi cresciuto. L’orgoglio di incidere sul tessuto sociale e urbano della città in cui sei nato, o in quella che ti ha adottato regalandoti un’opportunità. «Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in centomila in uno stadio».

Chissà quante volte avete ascoltato questa canzone, la sua melodia, l’artista che innerva di poesia un semplice passaggio comune a tante esistenze. La passione non perde e non si disperde. Rimane ancorata lì, vicino ai colori, al cuore e alla ragione di chi vive questo sentimento. Al ricordo di chi ha inciso e non c’è più, di quella spalla ancora vicina, ma mai così distante. Buon vento Skeggia. «E in mezzo a questo mare, cercherò di scoprire quale stella sei.»

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