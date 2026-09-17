La conferenza di Palladino e il suo staff, mentre Orsolini torna in gruppo: Bologna, le notizie del 17 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC ruotano attorno all’inizio della nuova gestione di Raffaele Palladino. Il tecnico è stato presentato ufficialmente a Casteldebole insieme all’amministratore delegato Claudio Fenucci, che ha spiegato le ragioni dell’esonero di Domenico Tedesco e l’avvio del nuovo ciclo. Intanto, il Bologna continua a lavorare in vista del Torino: Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo dopo l’infortunio.

Bologna FC, le notizie di oggi riguardano il nuovo allenatore: Palladino si presenta

Raffaele Palladino ha iniziato ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Bologna. Nella conferenza di presentazione il nuovo allenatore ha parlato di un progetto, spiegando di aver percepito immediatamente grande fiducia da parte della società.

Il tecnico ha fissato il primo obiettivo nella sfida di sabato contro il Torino, prima di sfruttare la successiva sosta come una sorta di ritiro per lavorare sulla condizione fisica, introducendo gradualmente le proprie idee. Il risultato desiderato è quello di avere una squadra «camaleontica», in grado di modificarsi in base agli interpreti.

Qui tutte le dichiarazioni di Palladino nella conferenza di presentazione.

Le spiegazioni di Fenucci sull’esonero di Tedesco

Accanto a Palladino era presente Claudio Fenucci. L’amministratore delegato ha spiegato le motivazioni che hanno portato la società, insieme a Sartori e Di Vaio, a interrompere il rapporto con Domenico Tedesco.

La decisione, ha chiarito Fenucci, non è un giudizio negativo sulle metodologie dell’allenatore, ma nasce dalla preoccupazione per le prestazioni della squadra e dalla difficoltà nel trasformare il lavoro svolto in allenamento in quanto mostrato durante le partite.

Qui le parole di Fenucci sull’esonero di Tedesco e sul nuovo corso.

Orsolini torna in gruppo: buone notizie verso il Torino

La giornata di lavoro in casa Bologna FC ha portato anche importanti notizie sul fronte infortuni. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo dopo la lesione ai flessori della coscia sinistra che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Napoli.

L’attaccante era stato fermato dopo circa venti minuti contro l’Atalanta e gli esami avevano evidenziato una lesione con uno stop inizialmente stimato in circa tre settimane. Il suo rientro in gruppo anticipa quindi i tempi previsti ed è certamente una soluzione in più per Palladino.

Qui tutti gli aggiornamenti dall’infermeria del Bologna.

Il nuovo staff di Palladino a Bologna

Parallelamente al lavoro sul campo, prende forma anche lo staff che accompagnerà Palladino durante la sua esperienza al Bologna. Il gruppo sarà composto complessivamente da 13 professionisti tra collaboratori tecnici, preparatori atletici, preparatori dei portieri e match analyst.

Qui tutti i nomi e i ruoli dello staff di Palladino a Bologna.

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