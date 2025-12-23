Albin Ekdal si ritira

Ha girovagato nella penisola italiana per anni. Stagioni da protagonista, nell’erba rigogliosa (a volte non troppo) degli stadi più iconici, le scivolate o la fase d’interdizione che ne hanno forgiato l’utilità ed il vigore fisico. Albin Ekdal, rossoblù per una stagione, si ritira dal calcio giocato a 36 anni. Lo fa dal suo paese d’origine, in cui ha terminato la carriera: la Svezia ed il Djurgårdens, una delle squadre della capitale Stoccolma. Il calciatore scandinavo è stata una delle pedine meglio ricordate dai tifosi italiani a cavallo degli anni ’10 del duemila. Centrocampista versatile, roccioso e instancabile, dotato di una buona tecnica individuale.

Ekdal: il messaggio di fine carriera

Sul profilo personale, Albin Ekdal non si è lasciato andare a lunghi papiri come siamo soliti leggere in determinate situazioni. Anzi, ha reso onore a tutta la sua carriera in maniera lapidaria e concreta. In campo come fuori: la credibilità non si acquista, si coltiva. «Time to leave the game. A little sad, a little proud, but above all forever grateful to everyone who stood by me throughout this journey. See you.» Ed un cuore finale che fa da architrave a tutte quelle grandissime emozioni che avrà rievocato ripensando ad una lunga carriera ad alti livelli. Il messaggio tradotto, somiglia a questo: è ora di lasciare il gioco. Un po’ triste, un po’ orgoglioso, ma soprattutto grato per sempre a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo percorso. Arrivederci.

Tutta la carriera del centrocampista

320 presenze in Serie A condite da 13 gol e dallo stesso numero di assist. Con il Bologna, una stagione, quella 2010-2011, da 23 presenze (1 gol ed 1 assist). Nel nostro paese Ekdal ha costruito gran parte della sua carriera. Lo portò in Italia la Juventus, acquistandolo dall’IF Brommapojkarna. Dopodichè Siena, rossoblù, Cagliari e Sampdoria. Con i sardi e i liguri la consacrazione del ragazzo. Prima di approdare a Genova Ekdal si trasferì in Germania: 3 anni di Bundesliga con l’Amburgo. In seguito all’avventura con i blucerchiati, club con cui ha il maggior numero di presenze, il trasferimento allo Spezia. Due anni prima di tornare in pianta stabile a casa sua, in Svezia, a Stoccolma. Con la nazionale maggiore ha preso parte a 70 partite. L’esordio risale all’agosto 2011, 2 mesi dopo aver concluso la stagione e l’esperienza sotto le Due Torri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook