Albin Ekdal si ritira
Il 36enne svedese ha annunciato il ritiro dal calcio dal suo profilo Instagram
Ha girovagato nella penisola italiana per anni. Stagioni da protagonista, nell’erba rigogliosa (a volte non troppo) degli stadi più iconici, le scivolate o la fase d’interdizione che ne hanno forgiato l’utilità ed il vigore fisico. Albin Ekdal, rossoblù per una stagione, si ritira dal calcio giocato a 36 anni. Lo fa dal suo paese d’origine, in cui ha terminato la carriera: la Svezia ed il Djurgårdens, una delle squadre della capitale Stoccolma. Il calciatore scandinavo è stata una delle pedine meglio ricordate dai tifosi italiani a cavallo degli anni ’10 del duemila. Centrocampista versatile, roccioso e instancabile, dotato di una buona tecnica individuale.
Ekdal: il messaggio di fine carriera
Sul profilo personale, Albin Ekdal non si è lasciato andare a lunghi papiri come siamo soliti leggere in determinate situazioni. Anzi, ha reso onore a tutta la sua carriera in maniera lapidaria e concreta. In campo come fuori: la credibilità non si acquista, si coltiva. «Time to leave the game. A little sad, a little proud, but above all forever grateful to everyone who stood by me throughout this journey. See you.» Ed un cuore finale che fa da architrave a tutte quelle grandissime emozioni che avrà rievocato ripensando ad una lunga carriera ad alti livelli. Il messaggio tradotto, somiglia a questo: è ora di lasciare il gioco. Un po’ triste, un po’ orgoglioso, ma soprattutto grato per sempre a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo percorso. Arrivederci.
Tutta la carriera del centrocampista
320 presenze in Serie A condite da 13 gol e dallo stesso numero di assist. Con il Bologna, una stagione, quella 2010-2011, da 23 presenze (1 gol ed 1 assist). Nel nostro paese Ekdal ha costruito gran parte della sua carriera. Lo portò in Italia la Juventus, acquistandolo dall’IF Brommapojkarna. Dopodichè Siena, rossoblù, Cagliari e Sampdoria. Con i sardi e i liguri la consacrazione del ragazzo. Prima di approdare a Genova Ekdal si trasferì in Germania: 3 anni di Bundesliga con l’Amburgo. In seguito all’avventura con i blucerchiati, club con cui ha il maggior numero di presenze, il trasferimento allo Spezia. Due anni prima di tornare in pianta stabile a casa sua, in Svezia, a Stoccolma. Con la nazionale maggiore ha preso parte a 70 partite. L’esordio risale all’agosto 2011, 2 mesi dopo aver concluso la stagione e l’esperienza sotto le Due Torri.
