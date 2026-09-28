Alhassane trova la prima vittoria con il Niger dopo un anno: ora punta al posto di Miranda

Un anno dopo l’ultima vittoria, il Niger torna finalmente a festeggiare tre punti. Un sapore ormai quasi dimenticato per una nazionale che, di certo, non è tra quelle di cartello neppure a livello continentale. Tanto per cambiare, la festa si è svolta con il rossoblu Rahim Alhassane ancora una volta protagonista, titolare nella sfida che ha visto i suoi superare il Lesotho per 2-1 nella prima giornata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027.

Un successo liberatorio

Vincere, specialmente dopo mesi e mesi di digiuno, non è mai facile. Ma per Rahim questa è stata l’estate dei sogni, coronata con le prime due presenze a Bologna in Serie A e, soprattutto, quest’ultimo trionfo. Il primo dalla sosta di ottobre 2025, reso ancora più bello perché arrivato al termine di un confronto combattutissimo. Il Niger, infatti, pur non potendosi sentire tranquillo fino al triplice fischio ha costruito stabilmente il proprio vantaggio già nel primo tempo.

Daniel Sosah ha aperto le marcature al 38’, mentre Oumar Sako ha raddoppiato proprio allo scadere della prima frazione. Il Lesotho ha poi accorciato le distanze nel finale su calcio di rigore, rendendo incandescente il finale. Ma la squadra di Nabil Neghiz ha resistito fino al triplice fischio e riso per ultima, regalando una grande soddisfazione a tutto il popolo nigerino.

Un’altra soddisfazione per Alhassane

Per Alhassane, schierato dall’inizio come terzino sinistro, è arrivata un’altra prestazione autoritaria tutta gamba e grinta. 90 minuti in campo difensivamente autoritari ed offensivamente attenti – 6 recuperi con il 100% di contrasti vinti – sono certamente un segnale per Raffaele Palladino, dopo appena due settimane dall’addio di quel Tedesco capace di eleggerlo come ben più di una riserva. Uomo avvisato mezzo salvato. Rahim vuole prendersi i suoi spazi anche come esterno di centrocampo, forte di una gamba importante e delle sue buone letture in non possesso. E già arrivano i primi segnali…

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