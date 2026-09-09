Bologna, passo indietro per Alhassane: a Napoli torna Miranda?

La gara di domenica sera al Dall’Ara contro il Sassuolo, ha portato a Domenico Tedesco tante risposte. Positive e/o negative. Nel suo Bologna c’è stato l’esordio scintillante di Libra, i primi gol di Piccoli e Dovbyk, ma anche il passo indietro importante Rahim Alhassane.

Alla seconda gara da titolare contro il Sassuolo, dopo quella contro l’Atalanta a Bergamo, il nigerino ha dato segnali ben diversi. La solidità, senza picchi, della sfida della New Balance Arena ha lasciato spazio a una prestazione negativa del Dall’Ara, come scrive Stefano Brunetti su Stadio. E, infatti, mister Tedesco ci ha impiegato poco: contro i nerazzurri sono stati 90 e oltre i minuti in campo; in casa, solo 45.

Cinquegrano dominante

Sulla fascia sinistra contro la Dea, Alhassane aveva fatto piuttosto bene. Attenzione difensiva, spinta in avanti (seppur con qualche deficit tecnico) e una buona intesa con Nicolò Cambiaghi. Una prima prestazione positiva che aveva fatto ben sperare Tedesco e i tifosi rossoblù, fiduciosi di aver trovato un buon sostituto di Lykogiannis.

La gara interna col Sassuolo, invece, ha raccontato tutt’altro. Cinquegrano, su quella fascia, è andato via troppo facilmente. Alhassane è sembrato un lontano parente di quello osservato in Lombardia e, alla fine del primo tempo, ha costretto il tecnico del Bologna a tornare sui suoi passi sostituendolo per inserire Juan Miranda, poi decisivo in positivo per il gol di Piccoli.

Miranda, controsorpasso

Se ci fosse stato bisogno di una conferma sul campo, Juan Miranda resta la miglior opzione attuale dei rossoblù sulla fascia sinistra. L’esperimento Alhassane titolare, per ora, andrebbe accantonato. D’altronde, probabilmente, la scelte del nigerino era soprattutto dettata dalle voci di mercato che avevano inevitabilmente distratto lo spagnolo.

Ora però quelle voci, esplose nelle ultime ore, sono completamente diradate e Juan è pronto tornare sulla sua fascia. Alhassane avrò probabilmente bisogno di lavoro extra per tornare a giocare titolare in questo Bologna che, senza coppe, potrà fare a meno del continuo turnover. Contro il Napoli quindi è lecito attendersi che da primo minuto torni il difensore ex Betis e Barcellona, con buona pace del nigerino che si accomoderà probabilmente in panchina.

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