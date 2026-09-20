Pausa Nazionali, Palladino vuole alzare l’intensità: tra gli obiettivi, il ritorno di Dovbyk

La sosta lascia spazio a una nuova settimana di lavoro per il Bologna. Dopo un solo giorno di pausa, la squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio agli ordini di Raffaele Palladino, che dovrà però fare i conti con un gruppo ridotto dagli impegni delle Nazionali, ma ci sarà spazio e tempo per permettere a Dovbyk di ritrovare la forma.

Saranno undici i rossoblù lontani da Casteldebole: Alhassane, Cambiaghi, Ferguson, Happonen, Heggem, Helland, Holm, Libra, Mbangula, Pessina e Theate. Il tecnico avrà invece a disposizione quindici giocatori, tra cui Skorupski, Casale, Vitik, Zortea, Miranda, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Pobega, Amondarain, Odgaard, Orsolini, Piccoli, Dovbyk ed Enem.

Intensità e condizione fisica

La pausa sarà un’occasione per intervenire soprattutto sulla condizione atletica. Palladino ha già indicato la strada: aumentare il lavoro fisico e alzare progressivamente l’intensità degli allenamenti, sfruttando i giorni a disposizione per preparare la squadra alla ripresa del campionato.

Questo tempo sarà utile per la situazione di Dovbyk. L’attaccante è alle prese da circa due settimane con un problema muscolare che lo ha costretto a lavorare separatamente dal gruppo, ma la pausa può essere la chiave per il suo ritorno.

Dovbyk, il nuovo Bologna sta valutando un percorso personalizzato

Lo staff tecnico e quello medico del Bologna, secondo quanto riportato su Il Resto del Carlino, stanno valutando un percorso specifico per Dovbyk. L’obiettivo è accompagnarlo verso il ritorno alla piena condizione senza forzare i tempi, attraverso un programma di lavoro calibrato sulle sue attuali esigenze.

La sosta, da questo punto di vista, può essere preziosa per Palladino. Il tecnico avrà infatti la possibilità di concentrarsi sui giocatori rimasti a Casteldebole e, soprattutto, di lavorare sul recupero di alcuni elementi che nelle ultime settimane hanno trovato meno spazio. Un periodo di lavoro sarà utile sia per l’adattamento ad un nuovo corso tecnico, sia per trovare le condizioni per affrontare la ripresa con una rosa più pronta e competitiva.

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