Verso Bologna-Torino: il recupero di Orsolini e Dovbyk

Il nuovo Bologna di Raffaele Palladino prende forma sui campi di Casteldebole, dove ieri è tornato anche Riccardo Orsolini. A due giorni dalla partita contro il Torino, l’esterno rossoblù è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Oggi il test che deciderà se sarà presente sulla panchina di domani per Bologna-Torino. La sensazione è che possa tornare ad essere convocato solo dopo aver recuperato a pieno l’infortunio muscolare.

Raffaele Palladino, ore chiave per decidere i primi undici titolari

Il nuovo tecnico ha scelto di passare più tempo possibile con i ragazzi, motivo per cui ieri si è svolta una doppia seduta di allenamento. Palladino è appena arrivato, ma la sua presenza è tangibile in campo. Il tempo a disposizione prima della gara contro il Torino è poco, ma poi seguirà una lunga e anomala sosta tutta da sfruttare.

Mattina e pomeriggio al lavoro, con esercitazioni e indicazioni continue per ridisegnare il Bologna secondo le sue idee. Definito da lui stesso “camaleontico” avrà bisogno della giusta scintilla per riprendere a performare come un tempo.

Le condizioni di Artem Dovbyk

Palladino ha già avuto un colloquio anche con Artem Dovbyk. L’attaccante prosegue con il lavoro differenziato, ma il suo rientro in gruppo è in fase di valutazione. I controlli effettuati all’Isokinetic lasciano ben sperare. Secondo quanto riportato da Stadio, potrebbe tornare tra i convocati del Bologna, prima di rispondere alla chiamata della nazionale ucraina.

Verso Bologna-Torino

Questa mattina il Bologna si allenerà alle 11:30 con una seduta di rifinitura. Sarà fondamentale per valutare le condizioni di Orsolini e Dovbyk, ma anche per definire la prima formazione titolare targata Palladino. Domani alle 15:00 toccherà a lui: la prima al Dall’Ara contro il Torino, reduce da tre sconfitte e una sola vittoria contro la Fiorentina. Il bilancio dei rossoblù è persino peggiore, ma il nuovo tecnico è arrivato sotto le Due Torri per invertire la rotta.

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