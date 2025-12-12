Allo Stadio Balaídos pioggia mista a commozione

Scendeva la pioggia ieri al Estadio Balaídos, una pioggia così fitta che ad un certo punto è stato impossibile stabilire se sotto quelle pesanti gocce non si nascondesse anche qualche lacrima di commozione.

Alle undici di ieri notte, il Bologna ha vinto contro il Celta Vigo 2-1, regalando una meravigliosa vittoria ai tifosi rossoblù presenti nella città galiziana e lo ha fatto con una prestazione da applausi.

Celta Vigo-Bologna: un gioco che delizia e commuove

Ormai si può dire con certezza: vedere il Bologna giocare è un piacere per gli occhi e… per il cuore. È impossibile non emozionarsi davanti alla foga di Castro e Rowe, alla lucidità di Pobega e di un super Moro che dopo tanti anni sotto le Due Torri sta ottenendo ciò che merita.

E poi… la voglia di incidere di Bernardeschi che, alle volte fa mettere le mani nei capelli, alle volte invece fa saltare di gioia e urlare di felicità.

Poi certo, qualche nome è stato tirato dopo che, in un dominio assoluto del pallone dei felsinei, al primo tentativo avversario arriva in porta… Zaragoza (quando si dice gli scherzi del destino).

I rossoblù hanno dominato anche senza “certezze”

Tuttavia, c’è poco da girarci attorno, a Vigo il Bologna ha dominato il Celta. Lo stesso Celta che qualche giorno fa ha battuto il Real Madrid al Bernabeu. Ha vinto senza certezze come Skorupski, Freuler, Lucumi e lasciando fino all’ultimo Ferguson e Odgaard in panchina.

È un Bologna che ha vinto creando movimento, sbagliando gol facili con Castro e Rowe, ma non le linee di gioco. Recuperando un’infinità di palloni sulla trequarti e insistendo fino a trovare il pareggio su rigore dopo l’annullamento del gol di Pobega per un fuorigioco di un’unghia di Bernardeschi. Ed è lo stesso numero 10 che poi ha trovato la grinta necessaria di chiudere la gara con la doppietta al 74’.

Un gruppo incredibile, guidato da un allenatore altrettanto incredibile

I rossoblù non hanno paura di nessuno e affrontano ogni squadra a testa alta. Qualche scivolone, è ovvio, c’è stato e ci sarà. Giocare ogni 72 ore richiede forze incredibili e forse, una rosa lunga il doppio. A questo Bologna si può rimproverare poco anche nelle giornate più complicate e storte, dove il pallone non entra neanche con le mani.

E se ora i rossoblù giocano così, il merito è di una grande società che ha costruito negli ultimi anni un gruppo formidabile. In primis, Vincenzo Italiano: ieri in conferenza ha detto che non poteva chiedere miglior regalo per il suo compleanno se non la vittoria. Ma la verità, è che il presente più bello lo ha regalato lui al Bologna.

Fonte: Ivan Zazzaroni – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook