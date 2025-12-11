Celta Vigo-Bologna (1-2), Pobega: «È la nostra identità di squadra a fare la differenza»

Sotto il diluvio del Balaídos il Bologna è pronto per tornare in Italia con una vittoria pesantissima, costruita con la lucidità e la grinta di chi non vuole smettere di stupire, nemmeno in Europa. Tra i protagonisti della rimonta, anche Tommaso Pobega, autore di un gol – poi annullato per fuorigioco – che ha rimesso in carreggiata i rossoblù. Dopo di lui, le firme decisive di Bernardeschi. Nel post-gara il centrocampista rossoblù ha analizzato una serata intensa, raccontando le emozioni, le scelte e i momenti clou di un match che si riflette in positivo nel cammino europeo della squadra di Italiano. Ecco le sue parole dopo l’1-2 di Vigo.

Le dichiarazioni di Tommaso Pobega post Celta Vigo-Bologna

Le impressioni a caldo di Tommaso Pobega sulla partita di questa sera, dal primo tempo in svantaggio, alla rimonta nel secondo:

«Parlando con il mister ci aspettavamo una partita del genere, molto intensa. Ma sapevamo che una volta oltrepassata la prima pressione potevamo trovare lo spazio giusto. In partite così essere precisi e fare le scelte migliori è ciò che fa la differenza. Nel primo tempo è mancata la finalizzazione, ma alla fine siamo riusciti a portare i 3 punti a casa e siamo molto contenti per questo».

Sulla mentalità che si è creata nel gruppo rossoblù:

«Noi cerchiamo, anche in allenamento, di avere un’identità precisa, di squadra. Cosicché, sia quando dobbiamo fare cambi forzati o andiamo in svantaggio, teniamo sempre l’equilibrio e i nostri principi. Questo è importante perché ti permette di mettere in campo sempre il massimo di ciò che sai fare, portando poi il risultato a casa».

Sugli episodi che si sono susseguiti nel secondo tempo:

«In certi casi deve anche girarti bene. L’episodio del fuorigioco non l’ho ancora analizzato. Ma in ogni caso siamo stati bravi a non mollare e portare il risultato dalla nostra parte».

Pobega sulla partita di domenica contro la Juventus:

«Ora, finita questa partita, si archivia e pensiamo alla prossima. Si prendono gli aspetti positivi e quelli dove invece è necessario lavorare e migliorare. Sono fiducioso perché fare tante prestazioni buone e frequenti come sta accadendo, alla lunga ripaga».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook