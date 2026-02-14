Alla vigilia della gara di campionato tra Torino e Bologna, Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa per chiarire alcuni dei temi tattici e mentali. Oltre agli aggiornamenti sui convocati e sulle condizioni di alcuni interpreti, il mister ha analizzato il momento dei felsinei, con parole molto accorte che ci permettono di capire come i rossoblu vengono visti dall’esterno. Uno sguardo fresco e non influenzato spesso e volentieri può rivelarsi salvifico: iniziamo dunque a cogliere le sue parole.

La difficoltà rossoblu

«Il Bologna – ha esordito il tecnico granata – è una squadra forte, con calciatori forti e un allenatore di livello internazionale. A volte ci sono momenti di difficoltà che riguardano i risultati, non il gioco. Noi dovremo essere continui e portare in campo un livello altissimo». Insomma, la percezione nei confronti dei rossoblu resta di livello elevato e capiamo che queste non sono solo parole di circostanza. Un analisi sul momento così precisa, anche se breve, fa capire come Baroni conosca veramente fino in fondo i rossoblu, stimandoli sinceramente. Un attestato di questo genere, però, può ritorcersi contro agli ospiti: il Toro sarà sicuramente preparato e grintoso per fare una partita di grande livello, come è accaduto all’andata.

Un Torino invernale

Dopo le domande sui felsinei, i presenti in sala stampa hanno iniziato a chiedere informazioni sulle scelte della vigilia. Mentre Biraghi sta lavorando come braccetto di difesa a 3, per Ebosse sembra improbabile l’esordio, almeno da titolare. Anche se il mister è contento dell’inserimento di tutti i nuovi, ritiene che gli serva ancora un minimo di rodaggio per una gara così importante. Giocherà Simeone mentre, in difesa, con Tameze e Ismajli ancora fuori, dovrebbero partire Coco (MVP all’andata), Marianucci e Maripan, grandissima insidia per molti attaccanti.

