Emil Holm sotto i ferri: è l’infortunio più grave della sua carriera

Brutte notizie per Raffaele Palladino: Emil Holm si ferma per infortunio dai quattro ai sei mesi. Ieri mattina l’esterno rossoblù è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica specialistica a Turku in Finlandia a seguito dell’infortunio rimediato con la Nazionale.

Stagione compromessa per lui, finito sotto ai ferri a causa di una lesione tendinea subita alla coscia destra. L’ennesimo guaio, questa volta grave, che terrà lo scandinavo lontano dal campo per un lungo tempo.

Emil Holm sottoposto a operazione: i tempi di recupero

Orami era certo che Emil Holm si sarebbe sottoposto ad un intervento. A confermarlo è stato lo stesso club rossoblù con un comunicato ufficiale:

«In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra.

L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi».

Quando rientrerà Holm?

I tempi di recupero del giocatore sono ancora da definire. Il ritorno all’attività a Casteldebole potrebbe essere di un minimo di quattro mesi con rientro intorno al mese di febbraio. Ma potrebbe avere bisogno di sei mesi per recuperare a pieno, opzione che costringerebbe Emil Holm ad attendere il mese di aprile.

Ennesimo infortunio

L’ennesimo infortunio ferma Emil Holm, già costretto a lasciare il Mondiale per causa simile. Il giocatore si era detto contento di essere tornato a Bologna dopo l’esperienza alla Juventus, aggiungendo che il programma di recupero messo in atto dal club rossoblù lo aveva riportato in forma. Questa volta però non è un semplice infortunio, ma il più grave della sua carriera.

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