Bomber Raimondo: il Bologna pensa al rientro

Il Bologna ci pensa, ci deve pensare. Perché non si può essere indifferenti alla prestazione di Antonio Raimondo in questa stagione. Con il Frosinone dove è arrivato in prestito da Casteldebole, ha raggiunto la doppia cifra tra gol e assist. Per una punta per il prossimo anno allora, la società rossoblù non deve per forza pescare fuori ma potrebbe guardare dentro casa sua.

Raimondo, stagione super con il Frosinone

Antonio Raimondo, 22 anni, ruolo prima punta, cartellino del Bologna ma quest’anno in prestito al Frosinone in Serie B. Con i ciociari ha collezionato ad oggi 9 gol e 1 assist e ha ancora sei giornate di campionato di fronte (con il Frosinone in lotta per i playoff) per incrementare questi numeri. E superare quanto fatto due stagioni fa con il Terni sempre in B con cui pure aveva raggiunto quota 10 tra gol e assist.

Segna sempre e segna in qualsiasi modo. Titolare e determinante: nelle ultime 5 gare Antonio Raimondo ha fatto 3 gol. Il penultimo da copertina: in tuffo plastico di testa a punire la Sampdoria. L’ultima vittima invece il Sudtirol: un errore della difesa, palla facile preda di Raimondo che segna il primo dei tre gol che daranno la vittoria e il terzo posto in classifica al Frosinone.

Bologna, Raimondo sotto osservazione

La dirigenza del Bologna in ricognizione sui campi di Serie B tiene sott’occhio anche il “suo” Antonio Raimondo. I numeri del 22enne non possono essere ignorati e su di lui andranno fatte delle valutazioni. Un suo rientro in Rossoblù è possibile ma legato a molti altri fattori. Innanzitutto il calciomercato: quale sarà il futuro di Dallinga? L’olandese era circondato da voci di mercato già a gennaio. E ora anche Castro ha attirato attenzioni da parte delle big italiane.

L’altro fattore è Vincenzo Italiano: la sua permanenza e la sua decisione sul numero di punte (3 o 2 come ha voluto a gennaio) da avere in rosa. Bisognerà quindi aspettare per avere qualche certezza in più e per poter valutare Raimondo a stagione finita. Nel frattempo il piccolo bomber rimane sotto osservazione: potrebbe essere la nuova scommessa del Bologna. Dopo il flop Immobile di quest’anno, perché non puntare su un talento “di casa”?

Fonte: Il Resto del Carlino

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