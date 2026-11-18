Il percorso di Antonio Raimondo prosegue in Serie A, dove l’attaccante classe 2004 sta confermando le proprie qualità con la maglia del Frosinone, e non ha intenzione di fermarsi. Il centravanti, di proprietà del Bologna e attualmente in prestito al club ciociaro, si è raccontato in un’intervista a Tuttosport, ripercorrendo alcune tappe della propria carriera e soffermandosi anche su aspetti particolari della sua preparazione. Tra i ricordi più significativi c’è quello legato a Sinisa Mihajlovic, mentre sul campo trova spazio una metodologia di allenamento decisamente innovativa per un attaccante.

Raimondo e il Bologna: il ricordo di Mihajlovic

Nel corso dell’intervista, Raimondo ha parlato anche del rapporto con il Bologna, società nella quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha assaporato il calcio dei grandi. Ripensando al proprio esordio in rossoblù, l’attaccante ha riportato alla mente un momento speciale, legato proprio a Sinisa Mihajlovic: «Ricordo quando Mihajlovic mi ha mandato a scaldare e poi, al momento di entrare in campo, mi ha dato il cinque e un abbraccio».

E sul ritorno a Bologna da protagonista? Raimondo preferisce non guardare troppo avanti: «Sinceramente, adesso non ci penso. Voglio dare il massimo per il Frosinone e contribuire a raggiungere la salvezza». La priorità, dunque, è il presente, con la consapevolezza che il futuro sarà la conseguenza di quanto riuscirà a dimostrare in Ciociaria.

Gli occhiali stroboscopici: come si allena la vista di un attaccante

Tra gli aspetti più curiosi raccontati da Antonio Raimondo c’è l’utilizzo degli occhiali stroboscopici durante gli allenamenti. Si tratta di dispositivi dotati di lenti elettroniche che alternano momenti di visione nitida ad altri di oscuramento, limitando temporaneamente le informazioni visive a disposizione dell’atleta.

L’attaccante ha spiegato così il loro funzionamento: «È un lavoro che aiuta a vedere prima ciò che succede, a capire dove si trova l’avversario prima di ricevere il pallone e a leggere in anticipo una situazione. Credo che sia questo lo scopo principale ed è l’aspetto in cui mi aiuta di più».

L’obiettivo è allenare il cervello a elaborare più rapidamente le informazioni disponibili, sviluppando capacità di anticipazione, attenzione e memoria visiva. Nel calcio, questo significa imparare a raccogliere indizi prima ancora di ricevere il pallone, individuando la posizione degli avversari e gli spazi da attaccare. La temporanea riduzione degli stimoli visivi obbliga infatti il giocatore a sfruttare meglio le informazioni raccolte nei brevi intervalli di visione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook