Dovbyk cerca la svolta: contro il Monza, l’occasione per cambiare il futuro

Oggi, il Bologna vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive in trasferta e confermare i progressi mostrati sotto la guida di Palladino. La sfida contro il Monza, però, è un appuntamento importante anche per Artem Dovbyk, che si troverà a dimostrare di poter diventare una risorsa concreta per i rossoblù. Il centravanti ucraino, arrivato in rossoblù per rilanciarsi, finora non ha trovato lo spazio che ci si aspettava da lui.

Dovbyk, Palladino aspetta segnali concreti

Nonostante l’investimento economico e un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti, Dovbyk è scivolato indietro nelle gerarchie offensive, faticando a trovare continuità. Palladino, che nelle ultime settimane ha rilanciato diversi elementi della rosa, si aspetta ora una risposta anche dall’attaccante.

Un confronto tra i due, secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, ci sarebbe già stato e gli ultimi allenamenti sembrano aver mostrato qualche progresso. «Questa settimana ha spinto di più, abbiamo avuto anche un confronto io e sta cercando di mettere in pratica quello che gli ho chiesto: ho visto segnali di ripresa», ha spiegato il tecnico, confermando la disponibilità dell’ucraino per il Monza. La condizione fisica, tuttavia, non gli consente ancora di reggere novanta minuti.

Gennaio si avvicina, e il Bologna riflette su Dovbyk

La situazione assume ulteriore rilevanza in vista del mercato invernale. L’accordo con la Roma prevede un riscatto fissato a 17 milioni di euro, mentre il club giallorosso aveva acquistato il giocatore per circa 40 milioni. Se Dovbyk continuerà a trovare poco spazio, le valutazioni sul suo futuro potrebbero diventare inevitabili.

Anche perché il Bologna spera di recuperare Piccoli ed Enem prima della trasferta di Parma, aumentando ulteriormente la concorrenza in attacco. Per l’ucraino, dunque, sfruttare le occasioni è fondamentale.

Una squadra che ritrova protagonisti

Palladino ha restituito fiducia a diversi giocatori: Mbangula si è messo in luce a San Siro, Cambiaghi sta crescendo e Odgaard ha inciso nelle ultime uscite. Il Bologna sta ritrovando risposte dal gruppo: adesso, però, aspetta anche Dovbyk. La gara con il Monza potrebbe diventare una tappa decisiva per rilanciarsi e cambiare il proprio futuro in rossoblù.

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