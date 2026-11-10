Il futuro di Theate? Tutto passerà dal campo

Quattro anni lontano da Bologna non hanno cambiato l’essenza di Arthur Theate. Il difensore belga è tornato in rossoblù con maggiore esperienza, maturata tra Rennes, Eintracht Francoforte e nazionale, ma conservando quelle caratteristiche che lo avevano fatto apprezzare durante la sua prima esperienza sotto le Due Torri. Personalità, aggressività, velocità e qualità nella costruzione: il suo calcio è rimasto riconoscibile, così come alcuni pregi e difetti.

Pericolosità e attenzione

La conferma arriva dalle ultime due uscite del Bologna. Theate si è dimostrato ancora una volta pericoloso nell’area avversaria, prima procurandosi il rigore decisivo contro il Monza e poi trovando di testa la rete del vantaggio a Parma. Il belga ha un ottimo senso della posizione e sa scegliere i tempi giusti per inserirsi sui palloni inattivi.

C’è però anche un aspetto da correggere: la sicurezza con cui affronta le situazioni difensive talvolta lo porta a commettere qualche leggerezza. Gli errori contro Milan e Monza sono un promemoria di un limite che non sembra ancora del tutto superato.

Theate, il ritorno a Bologna nato dalle esigenze di mercato

Theate si ricorda anche come un’operazione particolare per Giovanni Sartori: fu infatti la prima cessione del dirigente dopo il suo arrivo a Casteldebole, con il Rennes che versò circa 21 milioni nelle casse rossoblù. Oggi si è invertito il percorso, con il Bologna che lo ha riportato in Emilia attraverso un prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto.

La scelta è arrivata dopo alcune trattative sfumate. Da Juan Cabal della Juventus a Nathan Gassama del Baltika, il club ha valutato diversi profili prima di ritrovare nel belga la soluzione ideale. A favorire l’operazione c’era anche la presenza di Domenico Tedesco, suo ex CT in nazionale.

Palladino deve puntare su Arthur Theate, ma il futuro è da scrivere

Ora, però, sotto la guida di Raffaele Palladino, Theate è una risorsa importante, già perfettamente inserita nell’ambiente rossoblù. Il futuro è da scrivere: tra la volontà del giocatore e le ambizioni del Bologna, a pesare saranno soprattutto i risultati stagionali. Per acquistarlo a titolo definitivo servirebbero circa 15 milioni di euro. Un investimento che il rendimento del belga nei prossimi mesi potrebbe contribuire a giustificare? Lo scopriremo…

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