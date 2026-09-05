Aspettando il vero Dovbyk: il bomber prepara il riscatto

Ci sono giocatori capaci di incidere sulla stagione di una squadra più di altri. Nel Bologna che in parte ha già cominciato il nuovo campionato, uno di questi è senza dubbio Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è sicuramente una delle principali variabili del progetto di Tedesco: il suo rendimento potrebbe infatti spostare sensibilmente il livello rossoblù. Il centravanti sta lavorando con particolare intensità per ritrovare la condizione migliore. A Casteldebole è stato predisposto anche un lavoro specifico, perché l’obiettivo è riportarlo progressivamente al massimo delle sue possibilità, senza forzare i tempi di un recupero che riguarda non soltanto l’aspetto atletico, ma anche quello mentale.

Il precedente da riscattare di Dovbyk

Dovbyk arriva da un’annata complicata, caratterizzata da problemi fisici e da un minutaggio inferiore alle aspettative. Proprio per questo il Bologna considera questa stagione una possibile occasione di rilancio per il proprio centravanti. Le qualità, del resto, non sono in discussione. Punta fisicamente strutturata, forte nel gioco aereo e capace di utilizzare il mancino con grande efficacia: il suo contributo non si limita alla conclusione dell’azione. I movimenti negli spazi possono aprire varchi per i compagni, mentre la capacità di giocare spalle alla porta permette alla squadra di risalire il campo e consolidare il possesso.

Non soltanto una questione di gol

È evidente che le reti saranno il parametro più immediato per giudicare la stagione dell’ucraino. Ma ridurre il suo peso al semplice numero dei gol sarebbe limitante. Un Dovbyk fisicamente efficiente può infatti modificare il modo in cui il Bologna attacca e offrire a Tedesco una soluzione centrale differente rispetto alle altre alternative presenti in rosa. È proprio per questo che l’area tecnica continua ad avere fiducia nel giocatore. Il Bologna sa cosa può dare l’ucraino, ma sa anche che oggi il suo rendimento non può essere dato per scontato. Per questo Dovbyk continua a lavorare più degli altri: deve ritrovare se stesso, la fiducia e soprattutto la continuità.

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