Bologna, Pessina titolare con l’Aston Villa? Non uno 0%…

Da più giovane titolare della stagione nei maggiori cinque campionati europei a titolare nella sfida europea più difficile per i Rossoblù, Aston Villa-Bologna? Il protagonista è, ovviamente, Massimo Pessina. E se la prima affermazione è ormai già storia, e realtà, la seconda, invece, potrebbe essere un’idea dell’ultimo minuto di chi, al termine proprio di Bologna-Lecce, non ha lesinato complimenti a suo favore, e cioè Vincenzo Italiano.

Aston Villa-Bologna: Pessina ha possibilità di giocare titolare?

«Oggi Ravaglia ha riposato perché non le può giocare tutte, si riposerà per giovedì ma intanto abbiamo visto quello di cui è capace Massimo». Parole proprio di Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post Bologna-Lecce. Parole, però, precedute da complimenti più che meritati: «Avete visto con il Napoli cosa è riuscito a fare, ha 18 anni ma è un ragazzo sveglio e ha ottimi piedi, in più è un campione d’Europa». Dire predestinato è forse esagerato, ma che Massimo Pessina, in due momenti non semplici quando chiamato in causa, abbia risposto più che presente, è un fatto.

Lo è tanto da metterlo in ballottaggio con Federico Ravaglia, l’attuale titolale del Bologna dopo l’infortunio di Skorupski, in vista di Aston Villa-Bologna? Matteo Dalla Vite, nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parla di un “pensiero“. Quello balenato nella testa di Vincenzo Italiano, il quale, forse, si dà un qualche punto percentuale, magari arrivando al 5%. Ecco: poco, ma non nullo. Soprattutto per un portiere che ha visto realizzare uno dei suoi sogni in questa stagione.

La parola è una: fiducia

Una parola, “fiducia“, che vale per chiunque sarà tra i pali tra 48 ore, in quel del Villa Park di Birmingham. Fiducia in Federico Ravaglia, il quale ha sì commesso degli errori nella gara d’andata di giovedì scorso, ma ha dimostrato più volte di poter mettere una pezza agli stessi e anche di incidere sul risultato a favore del suo Bologna: dimenticato come i Rossoblù arrivino in finale di Supercoppa? Citofonare al portiere di Castelmaggiore.

Fiducia, però, vale anche per Massimo Pessina. Che sembra proprio in fiducia, anche con sole due presenze all’attivo tra i “grandi”. La fiducia l’ha trasmessa dopo poco proprio domenica, quando ferma Stulic a tu-per-tu e tiene il Bologna più vivo che mai. Una fiducia che potrebbe essergli trasmessa anche da Vincenzo Italiano, se quel 5% potesse tramutarsi in realtà: d’altronde, se dovrà essere un’impresa pazza questo Aston Villa-Bologna, partire dalla scelta del “numero 1” in questo modo, sarebbe già un segnale.

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