Italiano dopo Bologna-Lecce (2-0): «Oggi abbiamo fatto una partita quasi perfetta»

Il Bologna batte 2-0 il Lecce nel trentaduesimo turno di Serie A e torna a vincere sul terreno di gioco del Dall’Ara: un successo casalingo, importante soprattutto per il morale, firmato da capitan Remo Freuler e da Riccardo Orsolini (che finalmente interrompe il digiuno). Nel post-partita Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi.

Bologna-Lecce 2-0, le parole post-partita di mister Italiano: «Contentissimo per Orso, che è tornato a segnare, e per Berna, che da subentrato ha fatto bene. Vincere serve per riconquistare fiducia»

Oggi è la domenica perfetta per voi: tornate a vincere in casa, non subite gol, Orsolini torna a segnare. Cosa significa questa vittoria anche in vista di giovedì?

«Prima di questa partita volevamo una vittoria, volevamo dare continuità al successo di Cremona e ci siamo riusciti. Oggi abbiamo fatto una partita quasi perfetta, a parte quella palla che abbiamo perso su Stulic. siamo stati bravi a concedere poco e a non subire gol. Contentissimo per Orso, che è tornato a segnare, e per Berna, che è subentrato e ha servito la palla gol. Questo mi fa un immenso piacere, le vittorie servono sempre per conquistare fiducia e lavoreremo in vista di giovedì per giocarci un’impresa impossibile. Vediamo però cosa succederà, noi di sicuro vogliamo giocarcela».

Hai deciso di far giocare Orso per 90′.

«Gli ho chiesto spesso come stesse, ha detto che ce la faceva. Si vedeva subito che era in palla e oggi lo abbiamo rivisto».

Un commento sulla prestazione di Pessina, alla prima da titolare.

«L’abbiamo voluto come terzo portiere, l’ho conosciuto l’anno scorso con la Primavera e l’abbiamo voluto con noi. Avete visto con il Napoli cosa è riuscito a fare, ha 18 anni ma è un ragazzo sveglio e ha ottimi piedi, in più è un campione d’Europa. Oggi Ravaglia ha riposato perché non le può giocare tutte, si riposerà per giovedì ma intanto abbiamo visto quello di cui è capace Massimo».

La squadra festeggia la vittoria contro il Lecce (©Bologna FC 1909)Ci sono tanti rimpianti quest’anno?

«Nonostante tutto qualche emozione l’abbiamo vissuta, non è una stagione da cestinare. Abbiamo avuto quei due mesi in cui tra infortuni pesanti e altro ci siamo un po’ persi ma in questo rush finale stiamo venendo fuori. È stata un’annata in cui abbiamo commesso errori che non ci hanno permesso di portare a casa risultati storici. Abbiamo più di un mese in cui abbiamo partite importanti e cercheremo di onorarle. Non si molla, vogliamo terminare sempre più in alto in classifica e vedremo quanti punti riusciremo a fare. Se siamo questi possiamo ottenere qualcosa di buono. Staremo vedere cosa accadrà».

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