Atalanta-Bologna, quando giocare bene non basta: Tedesco ha già una priorità

Il Bologna torna da Bergamo con una sensazione difficile da smaltire. La prestazione contro l’Atalanta ha dato a Domenico Tedesco diverse conferme sul piano del gioco, ma nessuna ricompensa sul risultato. I rossoblù hanno costruito, dominato addirittura in alcuni momenti e creato le occasioni per sbloccare la partita, senza però riuscire a trovare la via del gol. Alla fine, il risultato è a favore dell’Atalanta.

Atalanta-Bologna, una gara «Difficile da digerire»

Secondo quanto riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, è proprio questo il contrasto che il tecnico si porta dietro da ieri notte: la consapevolezza di aver visto un Bologna convincente e, allo stesso tempo, la frustrazione per aver raccolto zero punti. «È difficile da digerire questa sconfitta, ma bisogna farlo, perché non c’è alternativa», ha spiegato Tedesco nel post partita.

Tedesco, alla ricerca del gol

Il rammarico aumenta considerando anche la sfida precedente con la Lazio. In 180 minuti il Bologna ha mostrato una buona identità e momenti di gioco convincenti, ma non ha trovato nemmeno una rete. Un problema che Tedesco individua soprattutto nella gestione delle occasioni: «Là davanti ci è mancata un po’ di cattiveria». Non soltanto la capacità di concludere, dunque, ma anche quella di scegliere con maggiore incisività negli ultimi metri.

Prendere il buono da Atalanta-Bologna

La prestazione, però, è comunque una base importante da cui ripartire. Il tecnico infatti sottolinea il possesso, la capacità di prendere il controllo della gara e il numero di opportunità create. Il Bologna ha continuato a cercare il successo fino alla fine, anche dopo i cambi offensivi, senza però riuscire a cambiare il verdetto.

A rendere ancora più amaro il finale è stato il gol arrivato nei minuti di recupero, che Tedesco lega anche alla gestione del recupero.

Elogi e calciomercato

Sul mercato, dopo l’addio di Rowe, il tecnico mantiene invece una posizione diplomatica: le valutazioni vengono fatte internamente, ma la gara di Bergamo ha confermato di avere «un bel gruppo».

Infine, ma non per importanza, notiziamo e sottolineiamo gli elogi per Berna e Alhassane e la fiducia in Piccoli, che dovrà lottare davanti alla porta: per Tedesco, anche il gol arriverà.

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