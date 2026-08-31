Atalanta-Bologna (1:0), Helland: «Meritavamo di più»

Atalanta-Bologna termina 1-0 grazie alla rete siglata al 96′ da Samardžić, complice un infortunio di Skorupski.

Eivind Helland, protagonista, in concerto con Heggem, di una gara solida nella retroguardia bolognese, ha parlato così ai microfoni del Bologna FC.

Rammarico

I rossoblù contro l’Atalanta hanno certamente mostrato ancora delle difficoltà fisiologiche in alcune fasi di gioco, soprattutto quando ci si avvicina alla porta e in fase di finalizzazione.

Tuttavia, nonostante la sconfitta patita all’ultimo secondo, la squadra è per certo in crescita rispetto al match contro la Lazio e ci sono diversi segnali incoraggianti da cogliere.

Tra questi rientra sicuramente la prova di Helland, attenta e convincente. Il centrale difensivo norvegese al termine della gara, però, non nasconde il suo rammarico:

«Perdere all’ultimo minuto per un episodio dopo aver fatto una prestazione come quella di oggi è la peggior sensazione».

Nonostante l’amaro in bocca che aumenta proprio in virtù dei segnali positivi, anch’egli è lucido e riconosce i miglioramenti in atto:

«Siamo dispiaciuti perché rispetto alla gara con la Lazio siamo stati più intensi, abbiamo creato tanto e difeso bene su un campo difficile».

Sguardo al futuro

Il dispiacere di Helland è condiviso coi tifosi rossoblù che, viste le due ultime partite, sono convinti che avrebbero meritato qualcosa in più di 0 punti.

Oggi il gol al 96′ ha il sapore della beffa e l’incertezza di Skorupski non lo rende più facilmente digeribile, ma lo sguardo del Bologna è rivolto al futuro e vuole dissetarsi del bicchiere mezzo pieno:

«Abbiamo concesso loro solo un tiro nel finale, meritavamo di più. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare a lavorare perché la squadra c’è e sono sicuro che possiamo fare bene».

Helland si è anche espresso sulla complicità col suo compagno di reparto:

«Con Heggem c’è grande intesa dentro e fuori dal campo, per noi è facile giocare assieme».

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