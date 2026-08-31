Le PAGELLE di Atalanta-Bologna (1-0)

Una seconda giornata di Serie A beffarda per i Rossoblù: Atalanta-Bologna termina 1-0 con un gol di Samardzic all’ultimo secondo, con un Bologna che non meritava questo epilogo. Ecco i nostri voti.

Atalanta-Bologna, le pagelle: il risultato non rispecchia la partita

Skorupski 4,5 – Imperdonabile l’errore, poco da dire. Peccato, un gran peccato.

Holm 6 – Ritrova la titolarità in Rossoblù e questo è un primo segnale. Poi, come i bei tempi, da il suo contributo da quella parte sia in fase di possesso ma soprattutto in fase di copertura.

Dal 72′ Zortea 5,5 – Poteva fare forse qualcosa di più in un paio d’occasioni.

Helland 6 – Buona prova da parte del giovane centrale: quasi sempre pronto ad intervenire quando passano dalle sue parti. Bene, in crescita.

Heggem 6,5 – Alza il livello rispetto alla partita di sette giorni fa, ed è quello che gli si chiede in questa stagione: personalità negli interventi e anche più di una discesa in avanti.

Alhassane 6 – Esordio tutto sommato positivo per lui, che forse non sfrutta a dovere lo spazio lasciatogli dagli avversari molto spesso. Ancora un po’ grezzo nella tecnica, perché non si fida molto nel crossare…

Pobega 6 – Una partita di sostanza da parte del centrocampista, che si muove molto e scende anche ad impostare se necessario: duttile, eccome.

Dal 72′ Amondarain 6 – Un ingresso positivo rispetto all’esordio, anche se poco lucido in fase offensiva.

Ferguson 7 – Ovunque, letteralmente. Una partita da Capitano quale è, perché spesso e volentieri si prende sulle spalle la squadra e la trascina.

Odgaard 6 – Buona partita da parte del numero 21 Rossoblù, sicuramente colui che da fosforo tra le linee e che prova a regalare imprevedibilità: è questo che vuole Tedesco.

Dal 60′ Orsolini 6 – Si accende poco nei 20′ giocati: esce per infortunio, e si spera si sia fermato prima di peggiorare la cosa.

– Si accende poco nei 20′ giocati: esce per infortunio, e si spera si sia fermato prima di peggiorare la cosa. Dal 80′ Moro S.V

Bernardeschi 6,5 – Non vuole fare il trequartista, ma molti pericoli del Bologna vengono dalle sue scorribande al centro: ripensarci no? Il 10 si comporta da 10, e alla fine solo Carnesecchi lo ferma.

Cambiaghi 6 – Un gol che poteva fare, un palo, tanta corsa e tanti palloni dati ai suoi compagni. Ha dimostrato cosa potrà dare.

Piccoli 5 – Pesa l’errore sul colpo di testa: bravo Carnesecchi, ma da lì bisogna far gol. Ha un altro paio di occasioni che non sfrutta, ed è un peccato: si impegna e lavora, non poco, ma c’è bisogno del gol, e alla fine si è visto che fa la differenza.

Dal 60′ Dovbyk 5 – Un po’ più vivo della scorsa settimana, ma ancora impacciato là dove conta: lo dimostrano le palle sporche calciate. E, come per Piccoli, nel risultato finale fanno la differenza.

All. Tedesco 6 – Ha perso all’ultimo secondo non di certo per sue colpe. Oggi meritava i tre punti a dirla tutta: ha messo sotto per gran parte del tempo l’Atalanta, dimostrando che l’impalcatura di gioco lui ce l’ha eccome. Questa è la strada giusta, ma deve assolutamente concretizzare ciò che i suoi ragazzi creano.

ATALANTA: Carnesecchi 7; Zappacosta 5,5, Kossounou 6, Scalvini 5,5, Kolasinac 6 (dal 78′ Bellanova S.V); Pasalic 6, Gaetano 5,5, Ederson 5,5 (dal 68′ Samardzic 6,5); De Ketelaere 5,5 (dal 56′ Zalewski 6), Scamacca 6 (dal 68′ Krstovic 6), Raspadori 5,5 (dal 56′ Elmas 5,5). All. Sarri 6

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