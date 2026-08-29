Atalanta-Bologna, a Bergamo è già invasione rossoblù: 650 tifosi pronti a partire

La prima trasferta stagionale del Bologna si prepara ad avere una cornice di pubblico importante. A due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, sono infatti circa 650 i biglietti già venduti nel settore riservato ai tifosi rossoblù. Un primo dato significativo, soprattutto considerando il momento della squadra, reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio nella gara d’esordio del campionato. Il settore ospiti dello stadio bergamasco mette complessivamente a disposizione 1.304 posti e, dunque, la metà è già stata occupata. La corsa ai biglietti non è però terminata e l’obiettivo è continuare a incrementare la presenza bolognese sugli spalti.

Tutti al fianco della squadra

Il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare una componente importante per la formazione di Domenico Tedesco. Dopo il passo falso contro la Lazio, il Bologna è chiamato a reagire immediatamente e la sfida con l’Atalanta costituisce già un appuntamento significativo per iniziare a muovere la classifica. La squadra dovrà dare risposte sul terreno di gioco, ma sugli spalti il popolo rossoblù ha già fatto la propria parte. La trasferta di Bergamo sarà infatti il primo viaggio stagionale lontano dal Dall’Ara e sono numerosi i sostenitori intenzionati ad accompagnare il gruppo per l’intero arco della partita.

Le limitazioni non frenano la trasferta del Bologna

La partecipazione assume ancora più valore considerando le modalità di acquisto previste per la sfida. Ai residenti in Emilia-Romagna è stato consentito acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso della Fidelity Card del Bologna e soltanto per il settore ospiti. Nonostante queste limitazioni, la risposta non è mancata. Sono già 650 i rossoblù pronti a raggiungere Bergamo, mentre rimangono disponibili ulteriori posti per provare a trasformare il settore in un intero settore pieno e completamente rossoblù.

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