Verso Atalanta-Bologna: terapie e programma differenziato per Cambiaghi

Prosegue la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano verso la 37ª giornata di Serie A contro l’Atalanta: calcio d’inizio in programma domenica, 17 maggio, alle 18:00 alla New Balance Arena. Dopo la vittoria per 2-3 al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte – grazie alla rete di Rowe nel finale – i rossoblù inseguono il secondo successo esterno consecutivo, in attesa del gran finale al Dall’Ara contro i Campioni d’Italia dell’Inter.

A due giorni dal match, la squadra si è riunita al centro tecnico ‘Niccolò Galli’ per una seduta mattutina, in programma alle 11 di oggi. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per Castro e compagni.

Atalanta-Bologna: le ultime su Cambiaghi, Vitik e Casale

Il Bologna dovrà contendere i tre punti all’Atalanta – attualmente a +6 proprio sui rossoblù – senza tre pedine importanti per Italiano. Rimangono costanti le condizioni fisiche di Nicolò Cambiaghi, ancora alle prese con terapie e programma differenziato. Non stanno meglio neanche Martin Vitik e Nicolò Casale: i due, infatti, stanno proseguendo le terapie e non dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Inter. Domani, sabato 16 maggio, alle 14:15, ci penserà lo stesso tecnico di Karlsruhe in conferenza stampa a fare il punto sugli infortunati.

Di seguito, il comunicato rilasciato dal Bologna sul proprio sito ufficiale: “Proseguono gli allenamenti dei rossoblù a Casteldebole in vista di Atalanta-Bologna in programma domenica. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per i ragazzi di Mister Italiano. Terapie e programma differenziato per Nicolò Cambiaghi; terapie per Nicolò Casale e Martin Vitik“.

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