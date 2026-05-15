Calciomercato Bologna, Rowe è sulla bocca di tutti: il Bologna proverà a trattenerlo

Nei giorni scorsi Jonathan Rowe ha festeggiato il suo 23esimo compleanno a Milano. Tra gli invitati molti amici britannici, mentre la torta ritraeva una sua fotografia con la coppa dell’europeo Under-21 in mano, finale decisa proprio dal gol dell’esterno inglese. Il rapporto molto forte dell’attaccante con le sue radici è confermato dalle stesse parole di Rowe, che ha ribadito il suo desiderio di tornare, un giorno, a calcare i campi della Premier League, senza fretta però.

Anche Ndoye ha fatto un percorso simile: nel primo anno poche soddisfazioni in termini realizzativi con il Bologna, per poi sbocciare nella seconda stagione in maglia rossoblù. Lo storico gol nella finale di Roma, che valse la conquista della Coppa Italia, chiuse la sua avventura sotto le Due Torri. Per lui arriverà la chiamata del Nottingham Forest: cessione record (42 milioni di euro, altri eventuali bonus e il 20% sulla futura rivendita) e futuro in terra d’Albione per lo svizzero.

Rowe resta?

Jonathan Rowe è arrivato proprio per sostituire l’esterno della nazionale svizzera. Ne ha raccolto l’eredità, sfruttando le occasioni e la conoscenza di mister Italiano. Un periodo di ambientamento e apprendistato necessario prima di esplodere e attirare su di sé le attenzioni di mezza Europa. Ed è proprio nella competizione europea (Uefa Europa League), che il talento e l’incisività dell’esterno inglese sono emerse. Dapprima Rowe si è sbloccato mentalmente e, conseguentemente, in termini realizzativi. Sono 8 i gol e 4 gli assist della sua stagione rossoblù, tra tutte le competizioni.

Ma entrambe le prestazioni contro la Roma, agli ottavi di finale di Europa League, così come l’enorme prova di forza nell’andata del quarto di finale contro l’Aston Villa, hanno fatto schizzare in alto il valore del calciatore. Su di lui si sono fiondate le attenzioni dei club inglesi, che hanno denaro da spendere. Ad oggi, come scrive Luca Bortolotti su Repubblica, solamente il Chelsea si è mosso concretamente per assicurarsi le informazioni dell’esterno inglese classe 2003. Il Bologna è consapevole che non sarà l’unica squadra a muoversi: il Manchester United è alla finestra, così come l’Aston Villa. La valutazione parte da 45 milioni di euro, considerando il 10% sulla futura rivendita che il club felsineo dovrebbe versare nelle casse del Marsiglia in caso di cessione di Rowe.

Italiano spera di trattenere il calciatore, facendolo presente all’incontro con il club che ci sarà nelle prossime settimane. Il Bologna formato Europa deve ripartire dalle certezze e Jonathan Rowe ne è un esempio lampante.

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