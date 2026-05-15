Atalanta-Bologna, difesa sotto esame: è all’altezza del futuro?

Domenica alle 18:00 il Bologna scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per giocare la penultima partita della stagione contro l’Atalanta. Il dado ormi è tratto: i rossoblù cercheranno di tenersi stretto l’ottavo posto per saltare un turno in Coppa Italia, ma le speranze europee sono sfumate. Per ora.

Mister Vincenzo Italiano desidera un Bologna competitivo in vista della prossima stagione, a prescindere da quelle che saranno le sue scelte. Ecco che la partita contro l’Atalanta diventa importante: domenica arriveranno indicazioni utili per capire se i giocatori a disposizione siano da considerare già pronti per un rilancio della squadra nella prossima stagione.

Atalanta-Bologna, difesa sotto esame

Come riporta Il Resto del Carlino, il reparto sotto la lente di ingrandimento sarà la difesa. Italiano non avrà a disposizione John Lucumi: il colombiano, destinato alla cessione ormai dall’estate scorsa, sarà squalificato. Nemmeno Casale sarà in panchina per guai fisici: anche nel suo caso prende sempre più forma l’idea di una cessione. Chi verrà messo al centro del progetto, invece, è Martin Vitik, ma nemmeno lui sarà a disposizione del mister.

Morale: Italiano dovrà puntare su Helland, ancora nel periodo di adattamento, ed Heggem. La coppia di norvegesi potrebbe essere affiancata a destra da Zortea: il compagno di reparto Joao Mario deve ancora riprendersi a pieno dall’infortunio (ne è stata la prova la gara di Napoli) ed è prossimo al rientro in casa Juventus per fine prestito. A sinistra, invece, il solito Miranda.

Il reparto sarà all’altezza dell’Europa?

Lo spagnolo è in scadenza nel 2027 con l’opzione di rivolo unilaterale a favore del Bologna fino al 2028. Ormai è una certezza e nell’ultima gara al Maradona di Napoli lo ha dimostrato a pienissimi voti. Atalanta-Bologna svelerà le carte dei suoi compagni di reparto: sono tutti all’altezza di una partita che potrebbe persino riaprire le speranze della lotta alla Conference League (servirebbero tre reti di scarto)? Sono o non solo i profili giusti per rilanciare il Bologna e tentare un nuovo assalto all’Europa nella prossima stagione?

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