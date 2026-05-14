Penultimo appuntamento e ultima trasferta stagionale per il Bologna che fa visita a Bergamo per sfidare l’Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano cerca punti preziosi per tenersi l’ottavo posto e sognare anche qualcosa di più.

La speranza per l’Europa è flebile, ma non totalmente scomparsa, soprattutto grazie alla fine di Coppa Italia che ha restituito al campionato il 7° posto che vale la Conference League. Sarà dunque una sfida definitiva per le speranze e il futuro europei dei rossoblù e la più

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Atalanta e Bologna.

Atalanta-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 37^ giornata;

Serie A, 37^ giornata; Partita: Atalanta-Bologna;

Atalanta-Bologna; Data: domenica 17 maggio 2026;

domenica 17 maggio 2026; Orario: 18:00;

18:00; Luogo: New Balance Arena, Bergamo;

New Balance Arena, Bergamo; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; João Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Rossoblù e nerazzurri arrivano alla sfida della New Balance Arena reduci entrambe da due colpaccii esterni a Napoli e Milano per 2-3, contro i partenopei e contro il Milan. La Dea cerca di prendersi la matematica certezza della Conference. Ma di fatto le serve pochissimo.

La squadra di Italiano proverà a compiere l’impresa, ma innanzitutto serve vincere. L’ottavo posto resta l’obiettivo più realistico per il Bologna, perché riprendere l’Atalanta e superarla è un’impresa per cui non basterà solo vincere le due ultime gare.

A livello di assenze, l’infermeria del Bologna resta abbastanza affollata con Cambiaghi, Casale e Vitik che molto probabilmente non vedranno più il campo. Dall’altra parte, sicuramente, non ci sarà Bernasconi e salvo sorprese anche Giorgio Scalvini. Mentre c’è attesa per capire le condizioni del centrale svedese Isak Hien.

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