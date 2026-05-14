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Atalanta-Bologna, in palio punti fondamentali per la prossima Coppa Italia: ecco perché

Il Bologna si gioca una fetta importante del proprio finale di stagione: contro l’Atalanta servono punti per difendere l’ottavo posto e chiudere davanti alle inseguitrici.

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4 minuti fa

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Tifosi Bologna (© Damiano Fiorentini)
Tifosi Bologna (© Damiano Fiorentini)
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Il Bologna si gioca molto più di un semplice piazzamento nelle ultime due giornate di campionato. Il settimo posto occupato dall’Atalanta è un obiettivo complicato da raggiungere, ma i rossoblù hanno ancora una missione concreta e tutt’altro che secondaria: l’edizione odierna di Più Stadio ci ricorda infatti che blindare l’ottava posizione e garantirsi così l’accesso diretto agli ottavi della prossima Coppa Italia.

Atalanta-Bologna e l’importanza dell’ottavo posto in classifica

La Coppa Italia è traguardo importante sia dal punto di vista simbolico sia pratico. Evitare i turni preliminari significa infatti iniziare la stagione più avanti nel calendario e soprattutto scongiurare possibili sorprese.

A Casteldebole ricordano bene quanto possano diventare insidiose certe gare secche di inizio stagione: l’eliminazione contro la Ternana di qualche anno fa è ancora un ricordo poco piacevole nell’ambiente rossoblù. Per questo la sfida tra Bologna e Atalanta assume una valenza ancor più rilevante

La corsa con Lazio, Udinese e Sassuolo

Per riuscirci, però, il Bologna dovrà difendersi dagli assalti delle successive. La Lazio è distante appena un punto e sarà attesa dal derby contro la Roma, mentre Udinese e Sassuolo restano ancora in corsa per provare il sorpasso nel finale.

La squadra di Italiano, invece, dovrà affrontare un calendario tutt’altro che morbido: prima la trasferta contro l’Atalanta e poi la sfida al Dall’Ara contro l’Inter. In tutto questo, però, il Bologna sa di non poter fare troppi calcoli.

La Coppa Italia: un obiettivo da onorare

L’obiettivo è comunque quello di chiudere la stagione dando continuità a un progetto che negli ultimi mesi ha dimostrato di poter competere anche ad alti livelli. E la Coppa Italia, da questo punto di vista, è una competizione da onorare, dall’inizio fino alla fine.

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