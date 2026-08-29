Atalanta e Bologna, un incrocio che porta sempre a qualcosa

Si sta avvicinando la seconda uscita stagione in campionato in casa Rossoblù. Una seconda uscita che, casualmente, unisce il campo al calciomercato per il Bologna. Lunedì sera il monday night sarà proprio Atalanta-Bologna, in quel di Bergamo. Là, dove vorrebbero veder sbarcare Jonathan Rowe, e dove si sta facendo di tutto per far cadere il muro Rossoblù. In campo, però, gli incroci tra queste due squadre hanno quasi sempre portato a un qualcosa negli ultimi anni, soprattutto sotto le Due Torri.

Oggi c’è il calciomercato tra Atalanta e Bologna…

Dici Atalanta e viene subito in mente il calciomercato a Bologna, oggi. Ed è inevitabile: la Dea sta facendo di tutto per portare Jonathan Rowe a Bergamo, godendo anche dell’ok dell’esterno inglese. C’è un “però” grande nella trattativa tra i due club: il Bologna non è intenzionato a cedere l’attaccante, rifiutando tutte le offerte recapitate sinora dalla dirigenza neroazzurra.

Si potrebbe dire, quindi, che una vera trattativa non c’è. Ma, in realtà, i colloqui tra le due dirigenze ci sono eccome: è notizia odierna l’inserimento nei discorsi anche di Marten De Roon come possibile contropartita per Rowe da parte dell’Atalanta. Il Bologna è alla ricerca di un centrocampista, ma allo stesso tempo non vuole privarsi di quello che è il gioiello più luminoso della rosa a tre giorni dalla fine.

…in campo, però, c’è sempre stata una svolta

Non è stato, però, il calciomercato il protagonista della storia tra Atalanta e Bologna nel recente passato. Anzi, tra le due squadre, con allenatori diversi rispetto ad oggi, c’è stata sempre una grande battaglia sportiva in campo, con scontri che hanno rappresentato veri e propri spartiacque per le rispettive stagioni. Come ad esempio con Thiago Motta alla guida dei Rossoblù, nel 2023: una grande vittoria a Bergamo in primavera, per consolidare ciò che sarebbe venuto dopo, e un’altra vittoria poco prima di Natale, che proiettò il Bologna ancor più dentro le grandi del campionato.

Proprio come l’incrocio all’ex-Gewiss Stadium, oggi New Balance Arena, nei quarti di finale di Coppa Italia due stagioni fa. Una vittoria arrivata nell’ultima parte di gara grazie al colpo di testa del neo-entrato Castro: è in quel momento, per tanti, che il Bologna di Vincenzo Italiano ha “vinto” la Coppa Italia. La gioia atalantina, invece, è arrivata alla penultima giornata dello scorso campionato, con il punto conquistato per cementare il settimo posto che, oggi, gli permette di giocare la Conference League. Insomma, gli incroci tra queste due squadre riservano sempre un qualcosa: ci si augura che, da una parte, non lo faccia il calciomercato.

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