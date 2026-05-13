Dopo il colpo in trasferta contro il Napoli, il Bologna di Vincenzo Italiano cercherà di replicare facendo l’impresa a Bergamo: il match in casa dell’Atalanta di Raffaele Palladino, valido per la 37^ e penultima giornata di Serie A, è previsto per domenica alle 18.

Atalanta-Bologna, scontro diretto per il settimo posto. Nel frattempo la Dea perde Giorgio Scalvini per un infortunio alla caviglia

Per la prima volta dopo anni, la Dea rischia di rimanere fuori dalle coppe europee: gli orobici, attualmente settimi in classifica con 58 punti, accederanno infatti alla Conference League solo se l’Inter dovesse aggiudicarsi la Coppa Italia contro la Lazio. Attenzione, però, allo stesso Bologna, che occupa l’ottavo posto a quota 52 punti: in caso di vittoria alla New Balance Arena, la formazione emiliana avrebbe ancora una possibilità di compiere il miracolo sportivo e arrivare settima.

La sfida di domenica, dunque, è tutt’altro che prevedibile, anche perché mister Palladino sta perdendo pezzi importanti in vista di questo finale di stagione. L’ultimo di questi è Giorgio Scalvini, che ha accusato l’ennesimo infortunio di questa stagione. Come scritto da Fantacalcio e da altre testate sportive, il giovane (e sfortunato) difensore orobico ha accusato un problema alla caviglia nel corso del match contro il Milan (vinto per 3 a 2). Si parla di una distrazione tra primo e secondo grado della caviglia destra, con interessamento del compartimento articolare laterale.

In altre parole, il talentuoso classe 2003 si ferma ancora una volta, terminando di fatto la propria stagione a due giornate dalla fine del campionato. Il ragazzo, già entrato da tempo nei radar della Nazionale italiana, salterà dunque gli ultimi due difficili impegni contro Bologna e Fiorentina. Nel frattempo, anche Djimsiti e Kossounou sono in dubbio per la partita contro i rossoblù: lavoro differenziato per il primo, terapie per il secondo (che rimane in attesa di accertamenti).

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