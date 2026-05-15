Atalanta-Bologna: oltre 300 a Bergamo per l’ultima trasferta della stagione

Dopo la vittoria contro il Napoli allo stadio Maradona, il Bologna si prepara per la trasferta di questa domenica contro l’Atalanta e spera in un risultato altrettanto positivo.

Con i tre punti ottenuti contro i partenopei, i rossoblù hanno riconquistato l’ottavo posto in classifica e ora, hanno ancora una chance – seppur minima – di riuscire a sottrarre alla Dea la qualificazione alla Conference League.

La probabilità che il Bologna riesca a qualificarsi per la competizione europea è molto bassa. I rossoblù infatti, dovrebbero vincere contro l’Atalanta con almeno tre gol di scarto e vincere nell’ultima gara di campionato contro l’Inter, sperando nella sconfitta della Dea da parte della Fiorentina.

Atalanta-Bologna: 300 tifosi per supportare i rossoblù nella mission impossible

Il primo ostacolo per questa mission impossible è dunque proprio l’Atalanta di Palladino, con i rossoblù che chiamano vendetta dopo la sconfitta casalinga dello scorso gennaio per 0-2.

Come sappiamo, quest’anno il Dall’Ara ha riservato poche vittorie ai felsinei che, viceversa, in trasferta hanno viaggiato a ritmi Champions. Se consideriamo esclusivamente i punti ottenuti fuori casa infatti, il Bologna sarebbe al 4° posto della classifica al pari della Juventus, con una media di 1,72 punti conquistati a partita.

Alla New Balance Arena il Bologna proverà quindi a confermarsi una minaccia fuori casa e, questa volta, potrà contare sul supporto dei propri tifosi. Dopo il divieto di Napoli infatti, i supporters rossoblù non avevano alcuna intenzione di perdersi l’ultima trasferta della stagione e al momento, sono oltre 300 coloro che hanno già acquistato il biglietto per Bergamo.

Inter-Bologna: si va verso il sold out

Un grandissimo numero di tifosi è atteso anche per l’ultima gara stagionale contro l’Inter per cui si va verso il tutto esaurito. Ad oggi, la Curva Bulgarelli e la Curva San Luca sono già al completo, mentre poche centinaia di posti sono ancora disponibili nei distinti. Maggiore invece, il numero di posti ancora liberi in tribuna coperta.

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