Atalanta-Bologna, rebus in porta: per Pessina sarebbe un derby

Dubbi da sciogliere per Italiano in vista di Atalanta-Bologna: chi difenderà la porta rossoblù? Pessina dopo le ultime due titolarità consecutive potrebbe ancora partire dal 1′. Come riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, per Massimo nato e cresciuto nella provincia di Bergamo quella con l’Atalanta è una sfida speciale. Insomma, un vero e proprio derby per Massimo. Ma per gli ultimi due impegni di campionato si giocherà il posto da titolare con Ravaglia e uno Skoruspki rientrato dall’infortunio.

Pessina: bergamasco destinato al Bologna

Nato e cresciuto in Alta Val Seriana in provincia di Bergamo, dove la gente è abituata alle montagne e a tifare la Dea. Ma Massimo Pessina non ha indossato mai la maglia dell’Atalanta. L’intuizione dell’allora responsabile del settore giovanile Daniele Corazza lo ha portato presto a Bologna dopo gli inizi con l’Albinoleffe. Ma, a guardare bene, il futuro rossoblù del giovane portiere era già segnato.

Nato nell’ospedale di Alzano Lombardo, il paese d’origine di Beppe Signori. Per i primi allenamenti prendeva il pullman a Ponte Nossa, paese di Marino Perani. E non sono finiti qui i rossoblù bergamaschi: anche Beppe Savoldi e Tomas Locatelli. A questa lista si aggiunge il nome di Massimo Pessina. Che ora per la prima volta potrebbe tornare a casa da avversario titolare contro l’Atalanta.

Rebus in porta: rientra Skoruspki ma Pessina vuole la titolarità

Pessina cerca la terza titolarità consecutiva, la quinta in tutto il campionato, in Atalanta-Bologna. Ma si gioca la maglia con Ravaglia e Skoruspki. Il primo si è accomodato in panchina lasciando spazio a Pessina nelle ultime uscite ma potrebbe comunque avere la sua possibilità. Il polacco, il vero titolare è tornato disponibile dopo l’infortunio ed era in panchina nella scorsa sfida contro il Napoli: possibile vederlo dal 1′ ma non è ancora detta l’ultima parola. Le gerarchie in porta sono diventate flessibili. Vedremo cosa deciderà Italiano per queste due ultime sfide di campionato.

Se guardasse ai numeri il mister scoprirebbe che tra i tre portieri disponibili Pessina è al primo posto per rendimento stagionale con 3 vittorie e 1 pareggio. Segue Skoruspki con 14 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. E chiude Ravaglia con 9 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. Chi dei tre sarà chiamato alla titolarità dovrà difendere la porta rossoblù in un partita che segna l’ultima tenue speranza del Bologna di agguantare il settimo posto.

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