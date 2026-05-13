Bologna, perché non ci provi? Vincere a Bergamo per l’ultima speranza europea

Non è impensabile, è difficile. Perché dopo Napoli-Bologna, vinta per 2-3 e con una prestazione – almeno per tre quarti di partita – da Bologna d’annata, quello europeo, viene da chiedersi qualche versione dei Rossoblù scenderà in campo domenica al Gewiss Stadium. Domanda che viene lecita, vista la differenza di prestazioni di lunedì sera rispetto all’ultimo mese. L’altra domanda, legata, è: perché non provarci, ora? Atalanta-Bologna è uno scontro diretto,, i punti di distacco sono sei. Tanto, però, dipende dalla finale di Coppa Italia di questa sera.

Atalanta-Bologna e l’ultima speranza d’Europa

“Se il Bologna fosse stato questo anche in casa…”. Pensiero giunto a tanti, tantissimi tifosi dopo Napoli-Bologna, e dopo una partita dove i Rossoblù hanno dimostrato (finalmente) che il loro campionato non è finito. Quesito che pone anche Massimo Vitali sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino: bastava poco, visto una serie di risultati negativi infilati al Dall’Ara nei quali, anche per un paio, sarebbe bastata una zampata, o un po’ più di attenzione, per ritrovarsi ancora in lotta concreta per l’Europa. Una lotta che ormai sembra persa, anche se non è ancora suonato il gong definitivo.

No, perché con la vittoria di Napoli, Atalanta-Bologna rappresenta l’ultima flebile speranza a disposizione dei Rossoblù per agguantare il settimo posto a fine stagione. Certo, con una concatenazione di fattori non tutti dipendenti dal Bologna, ma tant’è che almeno provarci sembra lecito. I punti di distacco sono sei, e vincendo il Bologna si porterebbe a sole tre lunghezze: per un eventuale sorpasso, però, la banda di Italiano deve vincere con uno 0-3 (visto lo 0-2 dell’andata). Già più difficile. All’ultima, ovviamente, la Dea dovrebbe poi cadere contro la Fiorentina a Firenze. Non impossibile, ma il Bologna dovrebbe battere l’Inter in casa. Già successo.

La finale di Coppa Italia cambia tutto?

Una variante che il Bologna conosce molto, molto bene. Proprio perché lei stessa si è ritrovata nella stessa situazione la scorsa stagione. Già, perché questa sera all’Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Inter, gara valida per la finale di Coppa Italia. E i Rossoblù, per lasciarsi la speranza raccontata poco sopra, devono augurarsi la vittoria nerazzurra, per far si che il settimo posto valga per l’accesso ai preliminari di Conference League.

Se così non fosse, e cioè la Lazio conquistasse la Coppa Italia, allora la formazione biancoceleste si garantirebbe un posto in Europa League (proprio come il Bologna di quest’anno), e ad andare in Conference sarebbe la sesta classificata, al momento il Como. Se il Bologna ha ancora un piccolo sogno europeo dopo Napoli, il nerazzurro è nel suo destino: stasera deve vincere, mentre nelle ultime due giornate deve prevalere il Rossoblù

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