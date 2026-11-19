Chi scegliere fra Piccoli e Odgaard? Questa è la domanda che potrebbe farsi Palladino in questi giorni di allenamento prima della sfida casalinga contro l’Udine. Roberto Piccoli è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, ma intanto il centravanti danese ha scalato le gerarchie mentre sostituiva il bergamasco. Ci ritroviamo nella stessa situazione dell trasferta emiliana al Tardini. Anche in quella occasione il ballottaggio tra i due attaccanti era aperto, ma per il resto della formazione Palladino era, e lo è ancora adesso, sicuro delle scelte che farà.

Ballottaggio tra Piccoli e Odgaard

Il gioco di Palladino, più intenso e dispendioso, ha affaticato vari giocatori a livello fisico e muscolare. Oltre a Piccoli, anche Orsolini, El Azzouzi, Miranda e persino lo stesso Odgaard hanno subito conseguenze di questo nuovo sforzo psicofisico, abituati al gioco lento basato sul possesso palla di Tedesco. Ma come fotografato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, possibili problematiche erano state messe in conto. Nonostante i risultati sono arrivati: quattro vittorie consecutive in trasferta e meno tre punti per il sesto posto in campionato. La lotta per l’Europa è sempre accesa.

C’è chi ne ha risentito di più e chi di meno di questo intenso carico di lavoro nella preparazione atletica. Il 25enne infatti nella partita contro l’Inter, dopo mezzora si è dovuto fare da parte per una lesione ai flessori del bicipite femorale. Fino a questo momento il bergamasco era tra i preferiti di Palladino, che ha tentato la sorte sotituendolo con Odgaard.

Il danese si è poi dimostrato un vero e proprio jolly, capace di ricoprire indifferentemente quasi tutte le posizioni dell’attacco. Acquista così la fiducia di Palladino salendo di gerarchie, con 4 partite consecutive da titolare. Fino a questo momento di riscatto, Jens, dopo qualche presenza iniziale ad agosto, era scivolato in panchina.

Piccoli desidera la maglia da titolare dopo il suo ritorno in gruppo, così da ricordare a Palladino il giocatore che è sempre stato, e di valere i 20 milioni promessi alla Fiorentina dal Bologna per portarlo via dalla società viola.

Il resto della formazione è blindata

Oltre a questo ballottaggio aperto sul centravanti, sulla difesa Palladino non ha dubbi, e sicuramente conterà sul terzetto difensivo composto da Darmian, Casale e Theate.

Allo stesso modo le modifiche in centro campo sono improbabili, con la coppia Ferguson-Pobega, con Zortea confermato sulla corsia di destra.

Di conseguenza, gli unici veri dubbi di formazione da risolvere restano quelli legati ad Alhassane e e alla sfida per una maglia tra Bernardeschi e Orsolini.

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