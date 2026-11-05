Parma-Bologna, probabili formazioni: Palladino ritrova Piccoli. Le ultime notizie

Sabato 7 novembre 2026, alle 18:00, il Bologna farà visita al Parma allo stadio Ennio Tardini per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo per 4-2 conquistato a San Siro contro il Milan e le tre vittorie consecutive ottenute sotto la guida di Raffaele Palladino.

Un momento positivo che la squadra felsinea vuole prolungare anche nel derby emiliano. I ducali, invece, si presentano alla sfida dopo la convincente vittoria per 3-0 contro l’Atalanta, risultato che ha rilanciato le ambizioni della formazione di Alberto Gilardino. Una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice per i rossoblù, chiamati a contenere anche l’entusiasmo dell’ex Giovanni Fabbian.

Recuperi e assenze

Il Bologna dovrà fare ancora i conti con alcune indisponibilità. Holm, De Silvestri ed Enem non saranno a disposizione di Palladino, mentre Piccoli è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere nuovamente convocato per la trasferta emiliana.

Buone notizie anche per Riccardo Orsolini, rientrato in gruppo nelle scorse settimane e pronto a ritrovare spazio nelle rotazioni offensive. Il tecnico rossoblù dovrà comunque gestire le energie dopo gli impegni ravvicinati, valutando possibili cambi soprattutto sulle corsie esterne e in attacco.

Il Parma dovrebbe presentarsi al Tardini senza particolari emergenze. Bernabé resta indisponibile, mentre Gilardino può contare sul recupero di Nicolussi Caviglia, candidato a una maglia da titolare dopo il successo contro l’Atalanta. Anche Fabbian, reduce da una prestazione decisiva a Bergamo, dovrebbe partire dall’inizio.

Ballottaggi e scelte

Il Bologna dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con qualche possibile novità rispetto alla gara contro il Milan. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa Palladino potrebbe affidarsi a Darmian, Casale e Theate.

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Zortea e Miranda, con Ferguson e Pobega in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Bernardeschi e Mbangula, mentre davanti resta aperto il ballottaggio tra Piccoli e Odgaard.

Il Parma dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Daffara, la linea difensiva potrebbe essere composta da Delprato, Troilo e Ndiaye, quest’ultimo in vantaggio su Diego Carlos. A centrocampo spazio a Britschgi e Valeri sulle fasce, con Keita, Sierro e Fabbian nella zona centrale. In attacco Gilardino dovrebbe affidarsi a Lontani e Touré, pronti a sfruttare le occasioni create dalla squadra.

Le probabili formazioni Parma-Bologna

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.

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