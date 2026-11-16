Belgio indigesto, l’Italia fa quattro passi indietro ma la strada è tracciata

Quella del Re Baldovino di Bruxelles è stata una serata nera, nerissima per l’Italia, che è uscita sconfitta addirittura 4-1 contro il Belgio. Una Nazionale, quella del neo CT Van Bommel (che ha sostituito Rudi Garcia nei mesi scorsi), che è apparentemente indigesta agli Azzurri di Roberto Mancini.

La gara di ieri, gol di Pio Esposito a parte (arrivato a 10 in 15 presenze con la Nazionale), è tutta o quasi da buttare. Mancini ha sbagliato la scelta di uomini e tattica. La squadra è crollata nel confronto diretto con la qualità purissima del talento belga. De Bruyne, Doku, Moreira e De Ketelaere sono stati imprendibili. Soprattutto per una scelta difensiva rivedibile con Bastoni, oramai evidentemente e particolarmente inadatto a giocare a quattro nella retroguardia.

Italia, il Belgio è solo un incidente

Secondo quanto scritto da Alberto Polverosi, quello di ieri nella capitale belga è solamente un incidente di percorso. Il Belgio è particolarmente indigesto all’Italia: nelle due sfide del girone di Nations League, la squadra dei Diavoli Rossi ha rifilato 6 reti agli Azzurri subendone appena uno.

In mezzo alle due sfide, peraltro, la Nazionale italiana aveva fatto quattro grandi gare contro Francia e Turchia, con 10 punti all’attivo. Motivo per cui, bisogna digerire la brutta sensazione del ko subito al vecchio Heysel e continuare a battere la strada tracciata dal CT Mancini.

La restaurazione di una Nazionale positiva ed efficace passa dalla sua scelta e dalla volontà di Mancini di dare una svolta alla struttura della selezione azzurra. Con un ringiovanimento della rosa a disposizione, un’identità chiarissima e un gioco sempre propositivo.

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