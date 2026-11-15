Belgio-Italia 4-1: gli azzurri senza Cambiaghi crollano. Niente playoff

Serataccia per l’Italia del CT Roberto Mancini, che perde in Belgio contro i Diavoli Rossi e perde anche i playoff di Nations League. La squadra azzurra viene rimontata e ribaltata dalla squadra di Mark Van Bommel che stravince 4-1 allo

Stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Privi di Cambiaghi e Frattesi, tra i migliori della sfida vinta 3-1 contro la Francia, gli azzurri incassano la seconda sconfitta su due contro i belgi. Un brutto ko che non cancella quanto di buono fatto finora nelle ultime gare, ma certamente ridimensiona. La Nazionale non era fatta di fenomeni ieri e non è piena di bidoni quest’oggi.

Pio Esposito, gol illusorio in Belgio-Italia

Il match del Re Baldovino è cominciato su ritmi elevatissimi fin dal minuto uno. Su ogni capovolgimento di fronte, nei primissimi minuti c’è stata un’occasione. È stato poi l’ennesimo gol di Pio Esposito, dopo un paio di opportunità per il Belgio ad aprire le marcature dell’Italia.

Dal gol dell’attaccante dell’Inter in poi, è stato un monologo dei padroni di casa. Nel giro di undici minuti De Cuyper, Ngoy e Doku hanno sotterrato gli Azzurri sotto tre reti. Male, malissimo tutto il centrocampo e soprattutto i centrali Scalvini e Bastoni.

Vittoria strameritata per il Belgio

Nella ripresa il Belgio ha legittimato in maniera quasi imbarazzante la vittoria contro l’Italia. Per buona parte del secondo tempo, i Diavoli Rossi hanno costano preso in contropiede Donnarumma e compagni. Dopo almeno cinque occasioni con ampi spazi in ripartenza ed errori in impostazione, il milanista Moreira ha chiuso i giochi sul 4-1.

A rendere ancora più pesanti il ko, ci ha pensato l’errore dal dischetto di Pio Esposito. L’interista ha mancato l’appuntamento con l’11º gol in 15 presenze con gli Azzurri. E così l’Italia, col ko col Belgio, dice addio ai playoff per la vittoria finale della UEFA Nations League.

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