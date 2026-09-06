Berna, il Genio della lampada per far gioire i rossoblu

E alla fine, come suo terzo desiderio, mister Domenico Tedesco chiese al suo Genio della lampada con il dieci sulle spalle di diventare un uomo libero. Niente più costrizioni tattiche, niente più compiti a centrocampo, almeno per ora: contro il Sassuolo e fino alla sosta Bernardeschi avrà in mano le chiavi della fascia destra con una sola missione.

Il Bologna deve tornare a fare gol e tanto può dipendere soprattutto dal talento cristallino dell’ex Toronto, senza il quale il tridente potrebbe faticare molto di più a trovare opzioni pulite in area di rigore.

Un Berna in grande spolvero

Accorto contro la Lazio, immarcabile a Bergamo. Federico Bernardeschi è sicuramente la nota positiva delle prime due gare di questo Bologna, perché una forma così non se la sarebbero potuta aspettare in molti. E invece il toscano è già pronto a scolpire il primo gol di questa stagione o, perché no, un assist che possa dare fiducia alle punte centrali, entrambe ancora a secco dopo due giornate e qualche amichevole disputata.

D’altronde, tra i poteri del grande talento figura anche quello di accendere la squadra a comando. Basta che Aladino tocchi la lampada e il Genio può fare cose che ai più sembrano pura utopia. Così Tedesco ha scelto di dargli fiducia e responsabilità, sulla falsa riga dell’ottima prova che abbiamo visto tutti alla New Balance Arena e, anche contro il Sassuolo, gran parte delle manovre rossoblu passeranno per il suo mancino fatato.

L’esperienza che fa la differenza

Senza Orso e con Rowe all’Atalanta, l’unica soluzione di rilievo sugli esterni è la coppia Bernardeschi-Cambiaghi. Mbangula forse entrerà a gara in corso, ma ci vuole tempo ad acquisire sicurezza con le tattiche di questo Bologna e la sua grande esplosività potrebbe richiedere ancora qualche settimana prima di poter fare la differenza.

Nell’attesa di avere un’altra freccia da scoccare, Tedesco prosegue giustamente sulla falsa riga di Bergamo. Dove forse non saranno arrivati i punti, ma la prestazione ha fatto ben sperare per il futuro.

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