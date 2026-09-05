Bernardeschi – Odgaard: la catena di destra lavora per il gol

Federico Bernardeschi e Jens Odgaard potrebbero rappresentare le due chiavi tattiche della partita che si giocherà domani alle ore 18.00. Nel terzo turno del campionato di Serie A è in programma il derby emiliano che vedrà contrapposte Bologna e Sassuolo allo stadio Dall’Ara. I due perni della formazione di Domenico Tedesco agiranno nella parte destra del campo. Bernardeschi occuperà con ogni probabilità la mattonella esterna, mentre più arretrato agirà Odgaard, da interno di centrocampo. I due calciatori rossoblù, considerando il proprio equilibrio e la tecnica in dote, sono i maggiori indiziati per provare a scardinare le fila tra le maglie neroverdi.

Il faro tecnico – Federico Bernardeschi

Che Bernardeschi sia uno tra i giocatori maggiormente in forma lo dimostrano le due prestazioni contro Lazio e Atalanta. Complice l’infortunio di Riccardo Orsolini, il talento di Carrara avrà spazio di manovra sulla fascia destra. Subentrato nella sfida contro i biancocelesti, titolare in quel di Bergamo, Bernardeschi vanta 13 presenze contro il Sassuolo (1 rete e 2 assist con 8 vittorie e 5 sconfitte). Dal mancino vellutato del numero dieci sono nate diverse occasioni in queste due prime uscite. Per spezzare il tabù del gol serve maggiore cattiveria, come ricordato da mister Tedesco. Bernardeschi dall’alto della sua esperienza e dalla libertà creativa di cui legittimamente gode, può innescare la prima punta, sterzare sul piede forte e calciare, battere qualitativamente i calci da fermo. In sintesi, il calciatore rossoblù è un fattore, specialmente in questo momento per la difficoltà della squadra a concretizzare le occasioni da rete. Non resteremmo stupiti se il primo gol stagionale partisse direttamente dai suoi piedi.

Odgaard e la sfida contro l’ex

Chi potrebbe aiutare Bernardeschi è Jens Odgaard. Il centrocampista-trequartista danese porta in dote una discreta tecnica abbinata a un fisico prorompente e a una capacità balistica di alto livello. Odgaard fu acquistato dal Sassuolo nel 2018 per 5,82 milioni di euro: una serie infinita di prestiti prima della cessione all’AZ Alkmaar. La prima esperienza in Emilia del trequartista danese non regalò guizzi, diversamente dal calciatore rigenerato e tornato in Italia, sempre in Emilia-Romagna, ma a Bologna. Odgaard può rappresentare la spina nel fianco nella partita di domani: gli inserimenti suggeriti (e apprezzati) nel sistema di gioco rossoblù sembrano essere fatti su misura per un calciatore con le sue qualità. Le imbucate o i tagli di campo che aprono lo spazio su cui si dovrà avventare potrebbero essere una delle chiavi di volta del match casalingo. Da questi due giocatori ci si può aspettare la giocata che infiammi lo stadio e che sblocchi definitivamente il Bologna in zona gol.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook