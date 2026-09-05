Bologna-Sassuolo: Bernardeschi incrocia Berardi nel derby dei campioni d’Europa

Domani alle 18 al Dall’Ara andrà in scena il primo derby emiliano di questa Serie A tra Bologna e Sassuolo. Si tratta di una gara particolarmente delicata per i rossoblù di Tedesco, attualmente fermi a zero punti in classifica, mentre i neroverdi inseguono conferme dopo i tre punti conquistati e il recente pass per gli ottavi di Coppa Italia ottenuto contro il Frosinone.

I due campioni d’Europa con la numero 10

Oltre alla classifica, il confronto metterà di fronte due degli ultimi grandi numeri 10 del calcio italiano: Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. Entrambi classe 1994, reduci da percorsi di carriera differenti ma uniti dal trionfo a Euro2020 con la maglia azzurra sotto la guida di Roberto Mancini. Nella storica finale di Wembley contro l’Inghilterra, terminata ai rigori, entrambi andarono a segno dal dischetto, così come Bernardeschi aveva già fatto nella semifinale contro la Spagna.

Oggi i due fantasisti si ritrovano protagonisti sulle fasce: Bernardeschi, dopo un quinquennio alla Juventus e tre anni in MLS al Toronto FC, è tornato in Italia per vestire la maglia del Bologna. Berardi, invece, incarna l’ultima vera grande bandiera del nostro campionato, avendo collezionato 131 gol in Serie A sempre con la stessa maglia neroverde.

Dagli incroci in Calabria al Derby Emiliano

Come riportato oggi dal giornalista Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, la partita di domani nasconde anche un’insolita curiosità geografica e personale che lega Domenico Berardi a Domenico Tedesco. Nonostante il capitano del Sassuolo sia nato a Cariati solo per ragioni ospedaliere, la sua famiglia è originaria di Bocchigliero, lo stesso piccolo comune della Sila da cui proviene l’attuale allenatore del Bologna.

Tedesco si è trasferito da giovanissimo in Germania, ma per molti anni è tornato nel paese d’origine per trascorrere le vacanze estive. Proprio sulle strade d’asfalto e nei tornei estivi di calcetto calabresi, i due si sono incrociati da ragazzi prima che le rispettive strade li portassero ai vertici della Serie A.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook