Bernardeschi-Bologna, l’opzione 2028 è sempre più vicina

Il rapporto con la città non è nato immediatamente, ma con il tempo Bernardeschi è riuscito a conquistare la fiducia dell’ambiente. Oggi, insieme a Orsolini, è tra i giocatori che ricevono maggiormente gli applausi del pubblico.

La prima stagione, coincisa con l’ultimo anno di Vincenzo Italiano, era iniziata con qualche difficoltà. Bernardeschi sembrava avere bisogno di tempo per ritrovare il ritmo dopo l’esperienza negli Stati Uniti. Poi qualcosa è cambiato e la sua stagione ha preso un’altra direzione.

La prestazione di Vigo è stata uno dei momenti più significativi, così come il primo gol stagionale arrivato a Udine. Alla fine sono state 4 le reti segnate in campionato e 5 quelle realizzate in Europa, alle quali si sono aggiunti 2 assist. Numeri che raccontano una crescita progressiva e che spiegano perché il suo rendimento abbia finito per convincere l’ambiente.