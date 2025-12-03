BFC sui Social – L’orologio di Dallinga, Casteldebole e Immobile in Coppa

La settimana del Bologna FC sui social è stata scandita da tre immagini che hanno saputo condensare emozioni, valori e attese. Dal gesto iconico di Dallinga in Europa, alla vicinanza del club verso la comunità, fino al ritorno di un protagonista atteso: tre fotogrammi che raccontano il presente e il futuro rossoblù.

“It’s your time Thijs”

Il primo scatto arriva dalla notte europea contro il Salisburgo. Dopo il gol, Thijs Dallinga porta la mano al polso mimando un orologio: un gesto che diventa subito simbolo, accompagnato dalla didascalia “It’s your time Thijs”.

Un’esultanza che non è solo celebrazione, ma dichiarazione di intenti: il tempo dell’attaccante olandese sembra davvero essere arrivato, e i social hanno amplificato la sua determinazione.

Inclusione a Casteldebole

Il secondo momento è di tutt’altro registro, ma altrettanto significativo. A Casteldebole, in occasione della ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’, Italiano e la squadra hanno accolto un gruppo di ragazzi disabili. La foto diffusa dal club testimonia un impegno che va oltre il campo: il Bologna si mostra come comunità aperta, capace di trasformare un allenamento in un’occasione di incontro e condivisione.

Immobile torna in campo: l’annuncio social del Bologna

Il terzo scatto porta con sé la forza della resilienza. Il nome di Ciro Immobile, immortalato durante l’allenamento pre-ottavi di Coppa Italia contro il Parma, è tornato nella lista dei convocati per la prima volta dopo l’infortunio rimediato all’esordio di Serie A contro la Roma. La foto segna un ritorno atteso, un messaggio di fiducia e di ripartenza che i tifosi hanno accolto con entusiasmo.

Tre immagini, tre storie diverse ma unite da un filo comune: il Bologna che celebra i suoi protagonisti, che si apre alla città e che ritrova energie preziose per il futuro. I social, ancora una volta, diventano specchio e amplificatore di un club che vive di emozioni, valori e attese.

