BFC sui Social – Patch, ritorni, auguri

La settimana del Bologna non si è vissuta soltanto sul campo, ma anche sui social. Tre immagini hanno scandito i giorni rossoblù, diventando simboli di emozioni diverse: la patch della Coppa Italia, il ritorno di Ciro Immobile e gli auguri al tecnico Vincenzo Italiano. Tre momenti che, insieme, raccontano la passione e la comunità che circondano il club.

Una patch che profuma di Coppa

La prima immagine che ha catturato l’attenzione dei tifosi è stata la maglia del Bologna impreziosita dalla patch della Coppa Italia.

Un dettaglio che ha accompagnato la sfida casalinga contro il Parma, vinta 2-1 in rimonta grazie ai gol di Rowe e Castro. Il post non era soltanto un richiamo estetico, ma un segnale di appartenenza e di ambizione. Il Bologna ha inaugurato la sua avventura stagionale nella competizione con un successo che ha acceso entusiasmo e orgoglio.

Bentornato, Ciro

Il secondo scatto ha avuto un valore umano e sportivo insieme. «Bentornato in campo, Ciro» è stata la didascalia che ha accompagnato la foto di Immobile al termine di Bologna-Parma. L’attaccante è tornato a calcare il prato dopo l’infortunio subito alla prima giornata di Serie A. Un’immagine che ha trasmesso emozione e sollievo, simbolo della resilienza di un campione e della vicinanza del club ai suoi protagonisti.

“Tanti auguri Mister”

Il terzo post ha celebrato un momento personale ma condiviso con tutta la comunità rossoblù: il 48esimo compleanno di Vincenzo Italiano.

«Tanti auguri Mister» è stato il messaggio che ha accompagnato la foto del tecnico, un tributo che ha unito squadra e tifosi. Un gesto semplice ma significativo, che ha rafforzato il legame tra il Bologna e il suo allenatore, protagonista di un percorso che sta dando nuova identità e prospettiva al gruppo.

Tre immagini, tre storie diverse ma complementari: la passione per la Coppa Italia, la gioia per il ritorno di un campione e l’affetto verso il proprio allenatore. La settimana del Bologna sui social ha raccontato emozioni che vanno oltre il campo, restituendo il senso di una comunità che vive ogni momento con intensità e orgoglio.

