Chi sono gli U21 più preziosi della Serie B? Tra questi c’è un rossoblù in prestito

Ogni tanto, gli occhi del Bologna, durante questa stagione, dovranno spostarsi anche in Serie B, dove uno dei suoi giovani sta trovando sempre più spazio e continuità. Si tratta di Tomašević, difensore classe 2005 attualmente in prestito al Mantova, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Dopo cinque giornate, infatti, i biancorossi occupano il terzo posto in classifica, con il giocatore di proprietà rossoblù schierato sempre titolare.

Tomašević, il gioiello del Bologna che cresce in Serie B

Quello di Bodin Tomašević è un percorso che trova conferma anche nella classifica stilata da Transfermarkt sui giovani più preziosi della Serie B. Tomašević occupa il nono posto tra gli Under 21, con un valore di mercato di 4 milioni di euro. Un dato significativo per un calciatore ancora giovane e che il Bologna può osservare da vicino durante la sua esperienza nel campionato con il Mantova.

Cinque presenze da titolare

I dati più significativi, finora, riguarda la continuità. Tomašević ha disputato tutte le prime cinque gare del Mantova dal primo minuto, accumulando 398 minuti complessivi, circa 80 a partita. Il classe 2005 si è quindi ritagliato, in modo anche rapido, un ruolo importante nelle gerarchie della squadra.

I numeri evidenziano anche il suo contributo nella fase difensiva: sono 5 le chiusure di media a partita, 2,2 i contrasti e 2,8 i palloni recuperati. Ha vinto il 62% dei contrasti complessivi, il 63% dei duelli a terra e il 60% di quelli aerei.

Il Bologna osserva e aspetta

Restano invece margini di crescita nella fase di possesso. Tomašević registra una precisione nei passaggi dell’87%, con 36,8 passaggi riusciti a partita, mentre il contributo offensivo è ancora limitato: 0,2 passaggi chiave di media e 0,05 expected assist.

Il valore di 4 milioni di euro certificato da Transfermarkt è anche un’indicazione sul potenziale del giocatore. Il prestito al Mantova gli sta permettendo di misurarsi nel calcio professionistico e di accumulare esperienza. Per il Bologna, intanto, il percorso è da seguire con attenzione: con i biancorossi terzi in Serie B e Tomašević sempre titolare, il giovane rossoblù sta trasformando il prestito in una concreta occasione di crescita.

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