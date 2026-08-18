Tomasevic, super debutto: il difensore del Bologna fa l’impresa con il Mantova

Buona la prima, anzi, ottima: debutto con i fiocchi per Bodin Tomasevic, protagonista di un’impresa da annali. Nella serata di domenica, infatti, il suo Mantova ha scritto una pagina d’storia all’Olimpico di Roma battendo per la prima volta in 115 anni la Lazio sul suo campo. Il difensore di proprietà del Bologna sta facendo passi da gigante e la sua prima stagione con i grandi non poteva iniziare in modo migliore.

La stagione in Serie B con il Mantova sarà un esame importantissimo per il giovane montenegrino classe 2006 e debuttare nella prima gara ufficiale da titolare è indubbiamente l’iniezione di fiducia migliore che potesse ricevere. Per lo più contro un avversario di tutto rispetto, il primo del Bologna nella stagione che sta per iniziare, ma certamente non più un pericolo in Coppa Italia.

Bodin Tomasevic, dalla Primavera del Bologna alla Serie B

Come scrive Davide Centonze su Stadio, Bodin Tomasevic ha indossato la maglia del Mantova per la prima volta il 22 giugno scorso, quando il Bologna ha annunciato il suo passaggio in prestito fino al 30 giugno 2027. L’inizio di una nuova avventura, accompagnata anche dal prolungamento del suo contratto fino al 2029. Un segnale chiaro che testimonia quanto il club rossoblù riconosca le sue qualità.

Il grande debutto in Coppa Italia

Salutata la Primavera, Tomasevic ha quindi iniziato il suo primo percorso di crescita in Serie B dove, evidentemente, si è subito fatto notare. Domenica sera all’Olimpico di Roma, infatti, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha deciso di schierarlo titolare nella difesa a tre come centrale di destra. Il suo compito? Marcare a uomo Mattia Zaccagni.

Una missione complicata, ma portata a termine a pieni voti. Nonostante il giallo ricevuto al 21′ per un intervento in ritardo a 70 metri dalla porta, Tomasevic ha continuato a togliere il respiro a Zaccagni. L’ammonizione ha costretto Modesto a sostituirlo al 57′ per evitare rischi quando le due formazioni erano ancora sullo 0-0, ma la prima prova del difensore può dirsi superata.

Tomasevic, risorsa per il Bologna del futuro?

Sarà questa la stagione che convincerà il Bologna a dargli una chance? Prontezza mentale, atletica e tecnica non gli mancano. Se al suo bagaglio aggiungerà esperienza e maturità, Bodin Tomasevic può diventare una risorsa di primissimo livello.

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