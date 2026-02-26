Ritorno agli ottavi: il passato chiama il Bologna

La storia europea del Bologna ha un punto fermo: il 1998, anno dell’ultimo ottavo di finale disputato dai rossoblù. Da allora, solo un’altra esperienza continentale di rilievo, nel 2002 con la Coppa Intertoto, conclusa in semifinale tra terzo turno e doppio confronto decisivo. Oggi quel passato torna d’attualità e riapre una pagina rimasta sospesa per anni. È soltanto un ricordo sbiadito o può trasformarsi in un nuovo inizio?

Bologna e il ricordo del 1998

Per ritrovare l’ultimo ottavo di finale europeo bisogna tornare alla stagione 1998-1999, un’annata che segnò profondamente il cammino internazionale rossoblù. In quel periodo il Bologna, guidato da Carlo Mazzone, fu protagonista in Coppa UEFA in una formula diversa da quella attuale: niente fase a gironi come oggi, ma turni a eliminazione diretta fin dall’inizio, con la pressione del doppio confronto sempre decisivo.

Il doppio confronto contro il Real Betis resta uno dei momenti simbolo di quella stagione. All’andata, al Dall’Ara, arrivò un nettissimo 4-1 che indirizzò la qualificazione. Una gara giocata con autorità, con la sensazione di avere in mano ritmo e partita. Al ritorno, in Spagna, arrivò una sconfitta di misura, ma senza compromettere il passaggio del turno. Una gestione lucida del vantaggio costruito all’andata, segnale di maturità europea.

Quella serata rappresentò l’apice di una squadra consapevole dei propri mezzi. Oggi l’obiettivo è ripetere quella capacità di colpire quando serve e difendere il risultato con equilibrio.

Dal primo turno al Betis: il cammino del Bologna in Europa

Prima di incrociare il Betis, il Bologna aveva costruito il proprio percorso superando ostacoli importanti. Nel turno precedente contro lo Sporting CP, i rossoblù ottennero un 2-0 all’andata con le reti di Carlo Nervo e un rigore di Giuseppe Signori. Al ritorno a Lisbona finì 2-2, con le firme di Paramatti e Andersson, risultato sufficiente per passare il turno. Una qualificazione costruita tra solidità e capacità di reagire nei momenti delicati.

Nel cammino comparve anche lo SK Slavia Prague, altra tappa di una stagione che consolidò l’identità della squadra. Settimana dopo settimana il Bologna imparava a stare in Europa, affrontando trasferte complicate e gestendo il peso delle aspettative. In quella cavalcata emersero figure decisive: Signori, Nervo, Paramatti, Andersson. Non solo marcatori, ma riferimenti tecnici e caratteriali di un gruppo compatto. Quei nomi restano legati a quelle notti, simbolo di un Bologna capace di giocare con personalità anche fuori casa. L’Intertoto del 2002: l’ultima volta in Europa Dopo quella stagione, l’Europa tornò a bussare nel 2002 con la Coppa Intertoto. In quel caso il percorso prevedeva un terzo turno e poi le semifinali, e i rossoblù arrivarono fino all’atto conclusivo del proprio cammino, fermandosi prima della qualificazione finale. In quell’edizione si arrivò alla doppia sfida contro il Fulham FC. Fu l’ultima apparizione internazionale prima di un lungo intervallo. Un’altra esperienza diversa per formula e contesto, ma comunque significativa perché segnò l’ultimo capitolo europeo prima di anni di assenza. Ora la storia offre un’altra occasione. Il 1998 non è soltanto una data negli archivi, ma un riferimento concreto. Può restare un ricordo da rievocare oppure diventare un traguardo da superare. La domanda è semplice: questa volta sarà davvero una storia da aggiornare?

