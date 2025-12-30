Rientri in vista: ecco Skorupski e Cambiaghi

Il Bologna riparte e lo fa con notizie che scaldano l’ambiente. Alla ripresa dei lavori, Vincenzo Italiano spera di ritrovare in gruppo Lukasz Skorupski e Nicolò Cambiaghi, due rientri che segnerebbero un passo importante verso la normalità dopo un periodo segnato da assenza e imprevisti. Un puzzle che, giorno dopo giorno, sta finalmente tornando ad avere tutti i suoi pezzi.

Ritorno di Cambiaghi e segnali positivi da Skorupski

Cambiaghi oggi sarà regolarmente a disposizione: l’influenza che lo aveva costretto a fermarsi alla viglia della sfida con il Sassuolo è ormai alle spalle. Discorso leggermente diverso per Skorupski, fuori dai convocati addirittura dal 9 novembre: il portiere potrebbe svolgere ancora qualche giorno di lavoro differenziato, ma il rientro in gruppo non è più un miraggio. Anzi, è questione di tempo. L’obiettivo è chiaro: tornare tra i convocati già contro l’Inter e iniziare il nuovo anno con un sorriso.

Verso il ritorno alla normalità

Dopo aver visto Remo Freuler e Nicolò Casale in panchina già domenica, l’elenco degli indisponibili si accorcia drasticamente. A restare fuori, e ancora per tutto gennaio, dovrebbe essere soltanto Federico Bernardeschi. Un cambio di scenario netto rispetto alle scorse settimane, quando le scelte erano ridotte all’osso e ogni partita diventava un esercizio di adattamento.

Difesa finalmente completa

Anche il reparto arretrato può tirare un sospiro di sollievo. Torbjorn Heggem, scontato il turno di squalifica, rientra a disposizione, permettendo ai centrali di tornare finalmente al completo dopo un dicembre particolarmente tormentato.

Nodi da sciogliere in mezzo al campo

A centrocampo restano alcune valutazioni aperte. La posizione di Lewis Ferguson andrà chiarita: l’esclusione dall’undici titolare di domenica arriva dopo un periodo altalenante, fatto di più ombre che luci. Situazione diversa, ma altrettanto centrale, quella di Remo Freuler, rientrato dopo una lunga assenza e chiamato a ritrovare ritmo e continuità. Chi sarà il perno del reparto? Le risposte arriveranno dal campo.

Attacco: concorrenza e nuove ambizioni

Il ballottaggio è aperto anche davanti. Ciro Immobile sta aumentando progressivamente il proprio minutaggio e guarda con ambizione alla possibilità di tornare titolare dopo mesi. Le occasioni non mancheranno: da Milano in avanti il Bologna tornerà a giocare ogni tre giorni fino a febbraio. Un tour de force che richiederà rotazioni, gestione e lucidità. Un passo alla volta, ma con un’abbondanza che, finalmente, non è più un problema.

