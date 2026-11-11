Bologna, la corsia di sinistra cambia volto: è arrivato il momento di Alhassane?

Il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato riserva grattacapi non indifferenti e valutazioni approfondite allo staff tecnico. Per la delicata sfida in programma il prossimo 22 novembre sul terreno amico del Dall’Ara contro l’Udinese, la formazione felsinea sarà infatti costretta a rinunciare a Juan Miranda. Può essere in pole, per sostituirlo, proprio Alhassane?

L’esterno spagnolo non riuscirà a recuperare in tempo dal problema fisico accusato in precedenza, lasciando così un vuoto importante sulla corsia laterale di sinistra. Questa assenza pesante obbliga Palladino a ridisegnare rapidamente le strategie tattiche, costringendo la squadra a fare di necessità virtù in un momento cruciale della stagione in cui ogni punto in palio pesa enormemente.

Nella testa di Palladino, la soluzione Alhassane o altre alternative tattiche?

Per colmare la lacuna sulla fascia sinistra, gli occhi di tutti sono puntati su Rahim Alhassane, attualmente impegnato con la nazionale del Niger. Il laterale è atteso al rientro a Bologna a ridosso del fischio d’inizio, ma rappresenta comunque l’opzione più naturale per presidiare la corsia, pur dovendo fare i conti con le fatiche dei viaggi intercontinentali e del doppio impegno ravvicinato col Marocco.

Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, tra le idee più calde valutate da mister Palladino spunta anche la carta della duttilità, che potrebbe portare all’impiego di elementi capaci di adattarsi con disinvoltura su entrambe le fasce per garantire equilibrio e spinta offensiva.

Verso il recupero del “Sindaco” e le buone notizie dall’infermeria

Nonostante i cantieri aperti e le difficoltà legate agli infortuni, arrivano segnali decisamente incoraggianti dall’infermeria per quanto riguarda altri elementi chiave della rosa. Nel corso della prossima settimana, infatti, è previsto il rientro a pieno regime in gruppo del “Sindaco” Lorenzo De Silvestri.

Discorso simile, seppur con le dovute cautele, per Jay Enem, frenato da un’infiammazione al tendine d’Achille che impone un lavoro differenziato. Il Bologna si prepara dunque a stringere i denti, affidandosi alla profondità e alla coesione del proprio organico per superare questo momento di emergenza.

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