Miranda, l’assistman del campionato, si ferma per 3 settimane

Fino a pochi giorni fa parlavamo di come Juan Miranda, il terzino sinistro del Bologna, avesse ritrovato il sorriso con il nuovo mister Palladino. Oggi però i riflettori tornano su di lui per una brutta notizia: il ragazzo ha una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Purtroppo i timori trovano conferma e il giocatore deve fermarsi per 3 settimane.

Oltre a lui ci sono altri 11 assenti al cerchio della rosa, ovvero i giocatori internazionali e non, richiamati dalle rispettive Nazionali.

L’infortunio di Miranda

Lo scorso sabato l’assistman migliore del campionato è stato sostituito da Mbangula al 26′ per un fastidio alla coscia. Questo fastidio è poi risultato in una lesione di primo grado che lo vede obbligato a riposare per 3 settimane. Una prescrizione che Palladino non avrebbe mai voluto sentire, perché sperava di rivederlo in campo già al prossimo appuntamento contro l’Udinese al Dall’Ara (22 novembre).

La sosta è sicuramente d’aiuto ma non sufficiente. Probabilmente il rossoblù non sarà pronto nemmeno per la trasferta veneziana del 27 al Penzo. Il ragazzo non è abituato a stare fermo per così tanto tempo: con Italiano aveva saltato solo 5 partite, soprattutto adesso che la sua stagione sta procedendo con serenità e allegria.

Metà della rosa assente

Palladino si è dimostrato capace nella gestione dell’emergenza infortuni in zona di attacco. Di fronte alle assenze di Piccoli, Enem e Dovbyk ha adattato l’olandese Jens Odgaard da esterno a punta centrale, una mossa vincente risultata nelle quattro vittorie consecutive in trasferta.

Enem si trova ancora fermo e insieme a lui c’è De Silvestri, che hanno seguito un programma personalizzato per alleviare i postumi degli infortuni.

Ma di fronte a questo scenario l’allenatore napoletano si trova a dover lavorare con metà squadra perché, come spiegato da Giovanni Poggi nel Resto del Carlino, sono 11 i giocatori convocati per la Nations League, tra cui Cambiaghi richiamato dal Ct Mancini per gli azzurri e Pessina per l’Under 21.

Oltre agli italiani non saranno presenti durante la sosta i due norvegesi, Heggem e Helland, convocati da Solbakken per la partita contro la Danimarca e il Galles. I due belgi Theate per le partite contro la Turchia e l’Italia (dove ritroverà il suo compagno di squadra rossoblù) e Mbangula per l’Under 21, dove si ritroverà faccia a faccia col compagno Pessina.

Poi ancora Alhassane impegnato col Niger, il capitano Ferguson impegnato con la Scozia, il portiere Happonen convocato per l’Under 21 e infine Libra per i test amichevoli in Europa.

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