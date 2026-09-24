Bologna FC
Bologna: tattica a Casteldebole, domani sfida contro la Primavera
Il Bologna ha svolto una seduta tattica a Casteldebole agli ordini di Palladino, con terapie per Odgaard in vista del test di domani contro la Primavera.
La marcia di avvicinamento della squadra felsinea entra nel vivo della settimana, alternando momenti di grande intensità atletica a valutazioni di carattere strategico. Nella mattinata odierna, i rossoblù guidati da Raffaele Palladino hanno sostenuto una seduta di allenamento presso il rinomato centro tecnico di Casteldebole.
La squadra si è concentrata prevalentemente su un approfondito lavoro tattico sul campo per affinare i meccanismi di reparto in vista dei prossimi e delicati impegni ufficiali della stagione, nonostante le numerose assenze causate dalla sosta nazionali.
Situazione infermeria e programmi di recupero
Mentre il gruppo principale prosegue la preparazione atletica e le esercitazioni con il pallone agli ordini dello staff tecnico, la squadra ha dovuto inevitabilmente fare i conti anche con alcune situazioni individuali legate alla condizione fisica dei singoli atleti.
In particolare, per quanto riguarda la gestione della rosa e la prevenzione degli infortuni, si segnalano le terapie specifiche per Jens Odgaard, costretto a fermarsi per seguire da vicino il proprio percorso di recupero personalizzato e monitorare costantemente l’evoluzione delle sue condizioni fisiche sotto lo sguardo attento dei medici.
Il programma di domani: test in famiglia con la Primavera a Casteldebole
Come riportato dai canali ufficiali del Bologna FC, il programma settimanale dei felsinei prevede per la giornata di domani un ulteriore e prezioso test sul rettangolo verde. I ragazzi della prima squadra affronteranno, infatti, una partitella d’allenamento congiunta insieme alla formazione Primavera guidata da Mister Morrone.
Questo appuntamento agonistico a ranghi mista rappresenterà un banco di prova fondamentale per l’allenatore per valutare lo stato di forma generale del gruppo, testare soluzioni tattiche alternative e concedere minutaggio prezioso a tutti gli elementi a disposizione. La settimana di lavoro prosegue così senza sosta, con l’obiettivo primario di mantenere alta la concentrazione e farsi trovare pronti per la prossima sfida di campionato, la sesta giornata in trasferta contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.
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