Infortunio per Odgaard, carta bianca a Palladino, le dichiarazioni di Pagliuca, Holm e Hickey e il calciomercato rossoblù: Bologna, le notizie di mercoledì 23 settembre

Palladino deve fare i conti immediatamente con l’infermeria. Jens Odgaard si è sottoposto agli esami di rito che hanno riscontrato una lesione ai flessori della coscia destra. Per il trequartista danese del Bologna sono previste 4 settimane di stop.

Palladino e la dirigenza: il resoconto.

Bologna, quante dichiarazioni!

Holm dal ritiro della Svezia si è detto felice di essere tornato a Bologna, dopo un’estate piena di rammarico in seguito all’esclusione forzata dal Mondiale 2026 per via di un infortunio. Anche Hickey ha rilasciato delle dichiarazioni, ricordando i tempi in rossoblù: «Forse non sarei dove sono oggi senza il Bologna e Sinisa».

Ultime, ma non meno importanti, le parole di conforto rivolte da Gianluca Pagliuca a Lukasz Skorupski. Secondo l’ex numero uno bolognese, il portiere polacco beneficerà della sosta e si rialzerà, tornando ai livelli precedenti.

Qui le parole di Holm.

Trovate qui le dichiarazioni di Hickey.

Pagliuca parla della situazione che coinvolge Skorupski, qui.

Skorupski-Pessina: ciò che emerge.

Calciomercato, tra rimpianti e calciatori nel mirino

È sicuramente presto per parlarne, ma il calciomercato nei tempi moderni non dorme mai. E allora, tra l’interesse passato del Bologna su Romano, approdato infine al Cagliari dalla Roma (in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 4.9 milioni di euro) e gli occhi di alcune big italiane puntati su Raimondo, qualcosa che si muove c’è eccome.

Qui l’approfondimento su Alessandro Romano.

L’indiscrezione su Raimondo: chi lo segue?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook